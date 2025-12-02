Stanowski chwali się wynikami. "Przebijamy barierę"

Kanał Zero wystartował w lutym 2024 r. Projekt Krzysztofa Stanowskiego zyskał ogromną popularność, a oprócz samego szefa, jedną z jego głównych twarzy jest Robert Mazurek.

1 lutego 2026 r. ruszy portal internetowy Kanału Zero, który tworzyć będzie redakcja składająca się z kilkudziesięciu dziennikarzy. Nieoficjalnie wiadomo, że wśród nich znajdą się Patryk Słowik oraz Paweł Figurski, którzy odeszli z Wirtualnej Polski, a także Marek Mikołajczyk, który rozstał się z "Dziennikiem Gazetą Prawną". Obok portalu, tego samego dnia ma też zacząć nadawać telewizja Kanał Zero TV. Jednocześnie Stanowski zapowiedział dalszy rozwój samego kanału na YouTubie. Niedawno do zespołu dołączyła znana dziennikarka Agnieszka Burzyńska.

Stanowski rozbija bank. Oto wyniki Kanału Zero

Krzysztof Stanowski regularnie publikuje w mediach społecznościowych wyniki oglądalności Kanału Zero. "Kanał Zero notuje kolejny miesiąc z ponad 70 milionami wyświetleń. Na miesiąc przed końcem roku przebijamy barierę 900 milionów wyświetleń w 2025 roku. W 2024 mieliśmy 430 milionów wyświetleń" – poinformował we wtorek za pośrednictwem platformy X.

Dziennikarz podzielił się również danymi dotyczącymi przychodów z reklam wyświetlanych przez YouTube. "Przychody z samych reklam YT to na razie 10,85 mln złotych, w 2024 było to 6,3 mln" – przekazał.

Wyjątkowy gość w Kanale Zero. "Pierwszy raz w historii"

Już w najbliższą sobotę Kanał Zero będzie miał wyjątkowego gościa. Krzysztof Stanowski podkreślił, że będzie to pierwszy taki program w historii mediów w Polsce. "Prezydent Polski będzie odpowiadał na telefony od widzów" – ogłosił znany dziennikarz.

Internauci szybko zwrócili uwagę, że była już sytuacja, kiedy prezydent gościł w Kanale Zero właśnie w takiej formule. Rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, był to prezydent Andrzej Duda. Stanowski zaznaczył, że był on już wówczas "jedną nogą poza Pałacem". "Tu jednak inna sytuacja" – ocenił.

