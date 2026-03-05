Prawie pół miliarda od rządu dla TVP. Na misję przez kwartał

W ubiegłym roku publiczny nadawca każdego miesiąca otrzymywał zastrzyk finansowy z państwowej kasy. Środki wpłacono w ramach sześciu umów, które opiewały na 350 mln zł, 300 mln zł, 170 mln zł, 60 mln zł oraz 715 mln zł. W całym 2025 roku Telewizja Polska otrzymała od państwa 1,65 mld zł. Rok wcześniej nadawca podpisał umowy na 1,68 mld zł z dotacji budżetowych.

Dyrektor generalny TVP w likwidacji Tomasz Sygut zapowiedział na początku roku, że w 2026 roku budżet TVP wyniesie 2,2 mld zł. Jak informuje teraz serwis Wirtualne Media, pod koniec lutego nadawcy publiczni podpisali z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy dotyczące kolejnych dotacji na realizację misji publicznej.

Prawie pół miliarda dla TVP. Na realizację misji przez kwartał

"Polskie Radio poinformowało, że na podstawie takiej umowy 26 lutego otrzymało 150 mln zł. To dotacja na realizację misji do końca lipca bieżącego roku, przy czym koszty jej realizacji spółka będzie mogła uwzględnić do końca grudnia. W środę biuro prasoweTelewizji Polskiej przekazało zaś portalowi Wirtualnemedia.pl, że spółka otrzymała dwa przelewy w ramach umowy z resortem kultury: 80 mln zł 26 lutego i 370 mln zł 4 marca. To środki na realizację misji publicznej w pierwszym kwartale" – informują Wirtualne Media.

Publiczni nadawcy są dotowani wprost z budżetu państwa od początku 2024 roku, po tym jak pod koniec 2023 roku prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową zakładającą przekazywanie im kolejnych rekompensat za utracone przychody z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Rekompensaty były wypłacane od 2020 roku w formie obligacji skarbowych, które nadawcy odsprzedawali Skarbowi Państwa. Mowa o 2-3 mld zł rocznie.

Ponad dwa lata od przejęcia mediów publicznych

19 grudnia 2023 r. Sejm podjął uchwałę w sprawie "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". 20 grudnia 2023 r. ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów zarządów TVP, Polskiego Radia i PAP oraz rady nadzorcze.

W siedzibach TVP, PR i PAP pojawiło się wielu policjantów oraz wynajęta przez przejmujących media publiczne firma ochroniarska, która zablokowała wejścia dziennikarzom. Doszło do kilkudniowego zawieszenia nadawania stacji TVP Info i TVP3, a z anten TVP zniknęły "Wiadomości", "Panorama" oraz "Teleexpress".

27 grudnia 2023 r. Sienkiewicz postawił media publiczne w stan likwidacji.

