Znany dziennikarz wrócił na antenę TVN24. "Walczyłem z nowotworem"

W marcu 2024 r. Andrzej Morozowski nagle zniknął z anteny TVN24. Jego nieobecność mocno zaniepokoiła widzów stacji. Znany dziennikarz prowadził program "Tak jest", nadawany od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. "Andrzej Morozowski dochodzi do zdrowia po operacji i wróci tak szybko, jak tylko będzie to możliwe" – uspokajało biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery w komunikacie rozesłanym mediom branżowym.

Dziennikarz wrócił na antenę TVN24 w czerwcu 2024 r. Podziękował osobom, które trzymały za niego kciuki. – Zacznę od podziękowań wszystkim, którzy tak niepokoili się o moje zdrowie. Świadomość, że tak wiele osób trzyma kciuki za to, żebym wyzdrowiał, dodała mi sił. Jak widać, podziałało – powiedział.

Morozowski powrócił do TVN24

Niedawno Andrzej Morozowski ponownie zmagał się z problemami zdrowotnymi. W czwartek (5 marca) dziennikarz, po półrocznej przerwie, znów poprowadził program "Tak jest". Na wstępie poinformował widzów, że zmagał się z chorobą nowotworową.

– Andrzej Morozowski. "Tak jest". Witam. I na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej – powiedział.

– No i wszystkim, którzy mi kibicowali, bardzo dziękuję – dodał.

"Tak jest" to ponad godzinny program publicystyczny, w którym prowadzący dyskutuje z zaproszonymi gośćmi – politykami, publicystami i ekspertami – na temat najważniejszych wydarzeń politycznych i społecznych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Podczas nieobecności Andrzeja Morozowskiego w roli prowadzącego występowali m.in.: Rafał Wojda, Piotr Marciniak, Małgorzata Łaszcz, Agata Adamek, Anna Jędrzejowska i Arleta Zalewska.

Z TVN24 Andrzej Morozowski jest związany od początku istnienia stacji. W przeszłości pracował także w Radiu Zet oraz Telewizji Polskiej.

