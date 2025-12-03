Wojewódzki zakpił z zięcia Kwaśniewskiego. "Straszny szpan"

Muzyk Kuba Badach, juror w talent show TVP "The Voice of Poland", to prywatnie mąż Aleksandry Kwaśniewskiej, córki byłego prezydenta RP. W niedawnym wywiadzie dla portalu Plejada otwarcie mówił o tym, jak postrzegany jest w środowisku oraz jak wpływa na jego życie to, że prywatnie jest zięciem byłej pary prezydenckiej.

– Ludzie z mojej branży wiedzą kim jestem i co potrafię. Zawsze myślałem, że jeżeli moi kumple i koleżanki, którzy znają się na muzyce, mówią, że to, co robię jest okej, no to dla mnie coś znaczy – opowiadał. – Z drugiej strony, nie ukrywajmy, mieć teściów, którzy są byłą parą prezydencką, to jest to straszny szpan – mówił Badach.

– U nas to jakoś tak wszystko się układało, że zanim poznałem Olę, byłem już aktywnym muzykiem, pracującym, z dorobkiem i Ola wiedziała, co robiłem przed naszym spotkaniem. Była fanką i ponoć chodziła nawet na koncerty, ale nigdy się, jak to się mówi, nie wypucowała. (...) Myślę, że już mamy taki staż ze sobą i tyle lat za sobą, że mam z tym luz – stwierdził zięć Aleksandra Kwaśniewskiego. Żona Badacha wskazała: – Kuba zawsze znał swoją wartość. Może nie byłeś taki super popularny w Polsce, ale środowisko cię doceniło dużo wcześniej.

Wojewódzki kpi z Badacha

Wypowiedź wokalisty doczekała się reakcji związanego z TVN showmana Kuby Wojewódzkiego. W swojej stałej rubryce "Mea Pulpa" w tygodniku "Polityka" postanowił je wykorzystać jako punkt wyjścia do złośliwej uwagi.

Wojewódzki zacytował fragment wypowiedzi: "mieć teściów, którzy są byłą parą prezydencką, to jest straszny szpan – to zięć Kuba Badach". Następnie wbił muzykowi szpilę, nawiązując do tekstu z najnowszej płyty Badacha: "Na swej najnowszej płycie ujawnia wprost: 'Niesie się gminna wieść, że to nie praca, talent, tylko teść'".

