Aktorka poruszona po decyzji prezydenta. "Popłakałam się, bez kitu"

Zofia Zborowska nie ukrywa swoich sympatii politycznych i często pisze w mediach społecznościowych o bieżących wydarzeniach politycznych. Tym razem aktorka zareagowała na wiadomość o podpisie prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą zakazującą w Polsce hodowli zwierząt na futra.

"Popłakałam się, bez kitu" – napisała Zborowska, udostępniając na Instagramie relację pozarządowej organizacji Otwarte Klatki.

Prezydent podpisał zakaz hodowli zwierząt na futra

Karol Nawrocki przedstawił argumentację na rzecz zaaprobowania ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra. – Słowa uzasadnienia tego działania kieruję szczególnie do rolników i mieszkańców wsi. Fakty są jednoznaczne. Ponad dwie trzecie Polaków, w tym także mieszkańców wsi, popiera zakaz hodowli zwierząt na futra – tłumaczył.

Przyznał również, że podczas spotkania w Kancelarii Prezydenta z uwagą wysłuchał przedstawicieli branży hodowlanej, którzy "powiedzieli jasno, czego potrzebują, by ta zmiana mogła być zaakceptowana". – Te postulaty znajdują się w ustawie, którą dziś podpisałem. To m.in. odszkodowania dla tych, którzy zamkną działalność wcześniej, wsparcie i odprawy dla pracowników, ośmioletni okres przejściowy – oświadczyła głowa państwa.

– Jednocześnie rząd musi mieć świadomość, że za mojej prezydentury niemożliwe jest jakiekolwiek rozszerzanie zakazów i ograniczeń na produkcję rolną. To kwestia naszego bezpieczeństwa – podkreślił przywódca.

Ustawa łańcuchowa. Weto prezydenta

Prezydent zdecydował się natomiast odrzucić tzw. ustawę łańcuchową. – Choć intencja – ochrona zwierząt – jest słuszna i szlachetna, to sama ustawa była źle napisana. Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarka. To prawo było oderwane od rzeczywistości – wyjaśnił.

Nawrocki postanowił wyjść z własną propozycją w tym zakresie. Projekt już trafił do Sejmu. Prezydencja inicjatywa zakłada wprowadzenie zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi. W propozycji znalazły się jednak liczne wyjątki od tego zakazu.

