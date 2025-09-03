Duda zapowiada swoje materiały w Kanale Zero. "Opowiem o prezydenturze"

"Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie" – poinformował na platformie X twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

Głos zabrał sam zainteresowany. – Wiem, że Krzysztof Stanowski już zapowiedział, że przez najbliższe cztery miesiące będę Państwu ja i ludzie, z którymi współpracowałem, pracowałem opowiadał o ostatnich latach. O mojej prezydenturze, a więc będzie to nie tylko zwarte w książce "To ja", którą nie tak dawno wydałem i stanowi opis moich przeżyć i działań, mojej drogi prezydenckiej, moich emocji i decyzji, które podejmowałem i ich motywów, ale także będziecie mogli Państwo w Kanale Zero usłyszeć, jak te sprawy widzieli i jak decyzje podejmowali, jak uczestniczyli w tych procesach inni ważni przedstawiciele polskiej sceny politycznej, z którymi miałem sposobność współpracować. Zapraszam wszystkich Państwa do tych programów bardzo serdecznie – ogłosił Andrzej Duda.

Były prezydent Andrzej Duda dołącza do Kanału Zero. Stanowski nie kryje dumy

Jak zapowiedział Staowski, premiera nowego cyklu na Kanale Zero z byłym prezydentem w roli prowadzącego, odbędzie się już 15. września.

"To w ogóle jest chore. Dwa lata temu Kanał Zero nie istniał. Dwa lata temu Andrzej Duda był prezydentem, a generał Rajmund Andrzejczak dowodził polską armią. Dokładnie w tym momencie nagrywają obok siebie, w dwóch różnych studiach. Duma mnie rozpiera" – podkreślił na X.

Pod postem zapowiadającym dołączenie Andrzeja Dudy do projektu Krzysztofa Stanowskiego pojawiła się lawina komentarzy.

"Macie rozmach...;)"; "Gratuluję!"; "Jak nie będzie to tylko atakowanie drugiej strony to może być to ciekawy format"; "O, to jest bardzo ciekawe!"; "Nieźle"; "Redaktor Dudu. Teraz to dopiero silniczki się uruchomią z atakami na ZERO" – piszą internauci.

