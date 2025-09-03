Dziwne sugestie o polskiej tenisistce. "Czy on jest naćpany?"

W poniedziałek, w czwartej rundzie US Open 2025, Iga Świątek zmierzyła się z Jekateriną Aleksandrową. Zacięta rywalizacja, która zakończyła się na korzyść Polki, była komentowana przez media sportowe na całym świecie. Dziennikarz anglojęzycznego Eurosportu pokusił się o komentarz, który rozwścieczył fanów polskiej tenisistki.

"Życiowa partnerka" Igi Świątek. Burza w sieci po słowach dziennikarza

W trakcie meczu, kiedy Iga Świątek podwyższyła wynik na 40:0 w ósmym gemie pierwszego seta, komentator zwrócił uwagę na współpracę Igi Świątek z jej psycholożką – Darią Abramowicz. Przez dłuższy moment wychwalał kondycję mentalną Polski i wszystko byłoby w porządku, gdyby poprzestał na tych słowach. Jednak chwilę później widzowie usłyszeli, że psycholog Igi Świątek jest też jej "życiową partnerką".

Wypowiedź komentatora błyskawicznie poniosła się po sieci. Internauci nie kryli oburzenia.

"Co do ch**a? Jak można tak powiedzieć?"; "Czy ja się przesłyszałem?"; "Czy on jest naćpany?"; "Nie do wiary. To nie może być prawda" – można było przeczytać w komentarzach na X.

Daria Abramowicz to znany psycholog sportowy i trener mentalny. Współpracę z Igą Świątek rozpoczęła już w 2019 roku. Tenisistka często podkreśla jej ogromny wpływ na sukcesy, które odnosi. Podczas meczu z Jekateriną Aleksandrową również zasiadała w boksie razem z Wimem Fissette'em i pozostałymi członkami sztabu szkoleniowego.

To nie pierwszy raz, kiedy relacja Igi Świątek i Darii Abramowicz wzbudza duże emocje. W podcaście "Break Point" psycholożka odniosła się z do zarzutów dotyczących tego, że rzekomo jest ze sportsmenką za blisko. – Robię to, czego oczekuje ode mnie zawodniczka, z którą pracuję – stwierdziła wówczas krótko.

