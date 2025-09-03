Nowa, zaskakująca twarz Kanału Zero. Stanowski: Duma mnie rozpiera

"Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie" – poinformował na platformie X twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

twitter

Były prezydent Andrzej Duda dołącza do Kanału Zero. Stanowski nie kryje dumy

Jak zapowiedział dziennikarz, premiera nowego cyklu na Kanale Zero z byłym prezydentem w roli prowadzącego, odbędzie się już 15. września.

"To w ogóle jest chore. Dwa lata temu Kanał Zero nie istniał. Dwa lata temu Andrzej Duda był prezydentem, a generał Rajmund Andrzejczak dowodził polską armią. Dokładnie w tym momencie nagrywają obok siebie, w dwóch różnych studiach. Duma mnie rozpiera" – podkreślił na X.

Pod postem zapowiadającym dołączenie Andrzeja Dudy do projektu Krzysztofa Stanowskiego pojawiła się lawina komentarzy.

"Macie rozmach...;)"; "Gratuluję!"; "Jak nie będzie to tylko atakowanie drugiej strony to może być to ciekawy format"; "O, to jest bardzo ciekawe!"; "Nieźle"; "Redaktor Dudu. Teraz to dopiero silniczki się uruchomią z atakami na ZERO" – piszą internauci.

twitter

Stanowski chwali się wynikami. Jego projekt będzie w telewizji?

W niedzielę Krzysztof Stanowski postanowił pochwalić się w mediach społecznościowych najnowszymi wynikami swojego kanału. Przyznał, że projekt zarabia na YouTube ponad milion złotych miesięcznie.

"Dawno nie wrzucałem żadnych danych dotyczących Kanału Zero, a że mi się dzisiaj nudzi – to wrzucę. Po raz piąty z rzędu mamy miesiąc z ponad 70 milionami wyświetleń (oczywiście miesiąca maja – 175 milionów – nie pobijemy bardzo, bardzo długo). W te wakacje (lipiec-sierpień) zrobiliśmy niespełna 150 milionów wyświetleń vs 80 milionów rok wcześniej (wzrost o 87,5%). W filmie podsumowującym zeszły rok zastanawiałem się, czy jest możliwe wygenerowanie miliona złotych z samego Youtube'a (w sensie: reklamy adsense) w miesiąc. Po 8 miesiącach mamy z tego źródła 8,3 mln przychodu, co oznacza, że nie tylko się da zrobić milion, ale da się mieć średnio ponad milion miesięcznie. Rzecz jasna, poza YT mamy jeszcze naszych wspaniałych sponsorów (aktualnie chyba 27)" – napisał.

Potwierdził jednocześnie doniesienia Press.pl ws. koncesji telewizyjnej.

"Tak, wystąpiliśmy o koncesję TV. Z czym to się wiąże – będę informował osobno, gdy już wybije właściwa godzina".

Czytaj też:

Materiał szybko usunięto z Kanału Zero. Będą przeprosinyCzytaj też:

"Syn chce być wypisany". Twórca Kanału Zero o kontrowersyjnym przedmiocie