Kurdej-Szatan traci program w TVP. Złośliwy komentarz Opczowskiej

"Cudowne lata" to program, który był emitowany w każdą niedzielę o godz. 16.10. Format cieszył się sporą popularnością. Wiadomo, że pierwsza edycja przyciągała średnio 605 tys. widzów, a drugą oglądało co tydzień ok. 567 tys. osób.

Tymczasem redakcja "Presserwisu" dowiedziała się z biura prasowego TVP, że format znika z anteny. "Możemy potwierdzić, że w jesiennej ramówce Telewizji Polskiej nie będzie programu 'Cudowne lata'" – potwierdzono.

Informację o rezygnacji z programu prowadzonego przez Barbarę Kurdej-Szatan skomentowała Małgorzata Opczowska, która pracowała w "starej" TVP. W komentarzu pod naszym instagramowym wpisem na Instagramie napisała: "Jak mi nie przykro".

Jastrząb Post dodaje, że "aktorka pozostanie w stacji. Szybko znalazła zatrudnienie przy innym projekcie. Jesienią widzowie będą mogli zobaczyć ją w nowym serialu obyczajowym TVP 1 'Zaraz wracam'".

Kontrowersyjna celebrytka ma swoje pięć minut w TVP

"Zaraz wracam" to jedna z pierwszych produkcji TVP po zmianie władzy. Serial opowiada o pracownikach urzędu gminny w fikcyjnej miejscowości Polskie Pole. Oprócz Barbary Kurdej-Szatan, wystąpią w nim także: Mariusz Kiljan, Violetta Arlak, Katarzyna Zielińska, Dominika Lignicka, Marcin Kwaśny, Mikołaj Krawczyk, Dawid Dziarkowski, Paweł Koślik czy Wiktor Loga. Reżyserem jest Makary Janowski, a za scenariusz odpowiada Łukasz Krzemiński.

"W malowniczej wsi Polskie Pole życie toczy się pozornie spokojnie, lecz na urzędowych korytarzach wrze od intryg, osobistych dramatów i zabawnych sytuacji. Urzędnicy, na czele z wójtem Eligiuszem Czaplą (w tej roli Mateusz Kilian), muszą mierzyć się nie tylko z problemami mieszkańców, ale także z własnymi, niełatwymi życiowymi wyborami" – czytamy w opisie nowej produkcji TVP.

Co ciekawe, jeszcze nie odbyła się premiera serialu, a Telewizja Polska już zdecydowała o realizacji kolejnego sezonu. "Rozpoczynamy właśnie pracę nad drugim sezonem serialu "Zaraz wracam"" – poinformowała w mediach społecznościowych Barbara Kurdej-Szatan, odtwórczyni jednej z ról w nowej produkcji telewizji publicznej.

Według zapowiedzi Telewizji Polskiej, pierwszy sezon "Zaraz wracam" trafi na antenę już we wrześniu. Serial liczy 45 odcinków i będzie najprawdopodobniej nadawany w codziennym paśmie.

