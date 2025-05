Słowna wojenka celebrytek. "Jak mnie wku***sz, to cię zniszczę"

Medialny konflikt pań trwa od wielu miesięcy. Celebrytki atakują się w mediach, a podczas jednej z freak-fightowych konferencji doszło między nimi do rękoczynów. "Laluna", znana z programu stacji TTV "Królowe Życia", jakiś czas temu wyzwała Schreiber na pojedynek. Stwierdziła też, że jest jej szkoda córki 34-latki.

Schreiber poczuła się tymi słowami mocno dotknięta. Ogłosiła na Instagramie, że złożyła pozew przeciw "Lalunie". Powód? – Za to, że ruszała temat małoletniego dziecka i za jeszcze inne rzeczy... Po prostu przegięła. (...) są granice, których się nie przekracza, a tymi granicami jest rodzina. Takich tematów nie powinno się ruszać, tym bardziej w kontekście jakichś walk, freak fightów i innych głupot. Więc jeżeli Laluna chciałaby walczyć, musiałaby mnie najpierw przeprosić za to, że kiedykolwiek pisała cokolwiek o moim dziecku – poinformowała celebrytka.

"Zniszczę cię w internecie"

Marianna szybko dostała odpowiedź. – Ja twojej córce nigdy nie ubliżyłam, nigdy w życiu złego słowa o niej nie powiedziałam. Tylko powiedziałam, że jest mi szkoda twojego dziecka, przez to, co robisz w internecie. Natomiast ty (...) wyzwałaś mnie słowami: "nie podchodź do mnie, bo zarazisz mnie HIV". Moja mama się rozpłakała. Także to ty zwyzywałaś czyjąś córkę – powiedziała "Laluna". życia". Niedługo później influencerka opublikowała na InstaStory groźnie brzmiący. Dość wyraźnie zasugerowała, że mogłaby zniszczyć internetową karierę konkurentki.

– Nie zaczynaj lepiej ze mną. Jak mnie wku*wisz naprawdę, to wypie*dolę na ciebie takie rzeczy, że cię zniszczę w Internecie, a nie chcę tego robić, bo jestem ostatnią osobą na wywalanie brudów na kogoś. Przypomnij sobie, co działo się w wojsku, a dobrze wiesz, że wtedy już miałaś męża. Nie chcę więcej mówić, poczekam na rozwój – grzmi.

