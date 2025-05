Kanał Zero usunął materiał o Trzaskowskim. To decyzja Stanowskiego

Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek w swoim cyklu "Mazurek&Stanowski" komentują najważniejsze ich zdaniem wydarzenia polityczne czy społeczne, a materiały publikowane są w weekend. W ostatnim odcinku dziennikarze zajmowali się m.in. kampanią wyborczą i wypowiedziami Rafała Trzaskowskiego.

Materiał o Trzaskowskim usunięty

W poniedziałek Kanał Zero Extra wyemitował wycięty fragment z tego odcinka poświęcony Rafałowi Trzaskowskiemu. To praktyka stosowana przez kanał od jakiegoś czasu, by wycinać w formie osobnych krótszych filmów fragmenty z odcinków Stanowski&Mazurek i umieszczać je m.in. w Kanale Zero Extra, by w ten sposób jedną treścią generować dodatkowe wyświetlenia. Jednak po kilku godzinach materiał zniknął z YT, na co zwrócono uwagę w mediach społecznościowych. Okazało się, że to decyzja Krzysztofa Stanowskiego.

"Owszem, kazałem go usunąć, bo wszystko ma swój timing i kontekst. Ktoś wykazał się totalnym brakiem wyczucia, wrzucając coś takiego akurat dzisiaj. Dzielenie na kawałki programu Mazurek&Stanowski dobrze żre, ale poniedziałek jest dniem Nawrockiego, a nie Trzaskowskiego" – tłumaczył Krzysztof Stanowski na portalu X.

Warto dodać, że w poniedziałek popołudniu pojawił się również film w Kanale Zero poświęcony sprawie dotyczącej mieszkania Karola Nawrockiego. Nagranie z serii commentary przygotowała Arleta Bojkę.

Jan Rokita w Kanale Zero

Wczoraj wieczorem ogłoszono, że do projektu internetowego Krzysztofa Stanowskiego dołączył były poseł PO Jan Rokita. "Do Kanału Zero dołącza Jan Rokita!!! Będzie z nami (i z Wami) legenda polskiej polityki, oryginalny publicysta, słynny śledczy z afery Rywina, »premier z Krakowa«, znany z politycznej przenikliwości i ogromnego doświadczenia. Już wkrótce zobaczycie go u nas!" – mogliśmy przeczytać na profilu Kanału Zero.

– Miała być niespodzianka i będzie niespodzianka. Witam serdecznie w studiu mojego nowego kolegę redakcyjnego – Jana Rokitę. To jest wiadomość oficjalna. Długo trwały negocjacje z panem. Transfer jak Ronaldo czy Messiego – powiedział na początku wtorkowego programu Robert Mazurek.