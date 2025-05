Wojna byłych

Przez dłuższy czas byli partnerzy milczeli, ale aktor poszedł do programu Kuby Wojewódzkiego i przestało być sympatycznie. Showman zagaił: – Julka mi powiedziała: „Gdyby nie był taki uparty, byłby miłością mojego życia”. Rozbicki nie stracił rezonu i odpowiedział z uśmiechem: „Dobrze, że doprecyzowałeś, o którą Julię chodzi”. Dodał, że już teraz stara się być bardziej stabilny w uczuciach, bo wyrósł z przelotnych miłostek. Tych złośliwości nie mogła pozostawić bez komentarza Wieniawa. Na InstaStories opublikowała wymowne nagranie z łazienki, na którym w białym szlafroku zanurza twarz w lodowatej wodzie. „Robicie sobie czasem takie poranki? Kubeł zimnej wody… niektórym by się przydał hehe” – napisała. Niedługo później gwiazda udostępniła rolkę z fragmentem swojej piosenki „Od nowa”, której premiera już w piątek. Użyty fragment tekstu też od razu nasunął na myśl odniesienie do byłego: „Został ci tylko kontakt do mnie. Chwal się, chwal… od nowa”. Oj, chyba zabolało.

Fitnesska pod ostrzałem

Najbardziej znana polska fitinfluencerka Ewa Chodakowska postanowiła odpowiedzieć na kierowane pod jej adresem zarzuty. Chodzi o to, że niektóre internautki obarczają ją winą za nadmierne przykładanie przez siebie nomen omen wagi do szczupłej sylwetki.