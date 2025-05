Stanowski sprzedał znany portal

Na początku lutego Krzysztof Stanowski poinformował, że planuje sprzedaż popularnego portalu Weszło. Dziennikarz o transakcji rozmawiał z Marcinem Szpalerskim, założycielem spółki Bukmacherska zarządzającej platformą Fuksiarz.pl. Fuksiarz to jeden z partnerów biznesowych Krzysztofa Stanowskiego w roli reklamodawcy zarówno w serwisie Weszło, jak i w Kanale Zero.

Stanowski sprzedaje Weszło

Dziennikarz wyjaśnił też powody takiej decyzji. Chodzi przede wszystkim o braku czasu na zarządzanie Weszło. "Serwis założyłem w 2008 roku, myślę, że to kawał fajnej historii sportowego internetu. Szkoda by było, żeby Weszło nie było należycie pielęgnowane, a ja niestety nie mam totalnie na to czasu. Projekt Zero i kilka innych projektów (o niektórych wiecie, o innych nie) tak mnie zassały, że od wielu miesięcy po prostu nie mam chwili nawet na to, by sprawdzić, o czym chłopaki na Weszło piszą. Jakikolwiek mój nadzór nad tym portalem stał się iluzoryczny, a na dłuższą metę to nie prowadzi do rozwoju" – przyznał wówczas Stanowski.

"Chciałbym, żeby Weszło rosło, a do tego potrzebni są nie tylko świetni dziennikarze (których mamy), ale też ludzie, którzy dmuchną wiatr w żagle i będą sprawdzać, czy te żagle są dobrze rozwinięte. Paradoksalnie, oznacza to, że przez minimum rok będzie mnie na Weszło... więcej, ponieważ zobowiązałem się, że – skoro ma być dmuchnięcie w żagle – będę regularnie pisał felietony i nagrywał Stanowiska" – napisał w mediach społecznościowych.

Krzysztof Stanowski w pierwszych latach był na Weszło głównym autorem, potem pisał cotygodniowe felietony. Od pięciu lat jest zaangażowany przede wszystkim w kanały YouTube: od 2020 do jesieni 2023 roku był współwłaścicielem i jednym z głównych twórców Kanału Sportowego, a w lutym ub.r. uruchomił Kanał Zero.

Zmiany właścicielskie w Weszło

Teraz sprzedaż Weszło została sfinalizowana. W drugiej połowie kwietnia zmiany właścicielskie dotyczące spółki Weszlocom wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego. Marta Sosnowska, żona Krzysztofa Stanowskiego, sprzedała wszystkie 55 proc. posiadanych walorów firmy, zaś udział Stanowskiego zmalał z 45 do 20 proc.

45 proc. udziałów przejęła Martinelli Fundacja Rodzina kontrolowana przez Marcina Szpalerskiego, 20 proc. – spółka Immortal Ventures, a 15 proc. – Growth Box Ventures. Do zarządu Weszlocom dołączyli Radosław Baran (to członek zarządu spółki Bukmacherska zarządzającej platformą bukmacherską Fuksiarz.pl) oraz Rafał Romaniuk z władz agencji marketingowej Arskom Group. Prezesem pozostaje natomiast Krzysztof Stanowski, pełni tę funkcję od uruchomienia spółki jesienią 2017 roku. Dotychczas był jedną osobą w zarządzie.