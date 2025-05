Doda promuje "cudowne" suplementy. Lekarze oburzeni

Doda jest zwolenniczką naturalnych metod leczenia, co w przeszłości niejednokrotnie ściągało na nią krytykę. Niedawno Rabczewska poinformowała, że jej linię suplementów uzupełnią tabletki, które, jak przekonuje wokalistka, mają wspierać leczenie Hashimoto, czyli chorobę, z którym zmagała się sama gwiazda. Hashimoto to przewlekłe, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, które prowadzi do niedoczynności tarczycy.

– Nie wzięłam ani jednego leku, postanowiłam wyleczyć się tylko i wyłącznie metodą niekonwencjonalną – a właściwie, moim zdaniem, jedyną skuteczną – czyli bardzo zdrową dietą i suplementami. Po tym, jak zauważyłam rewelacyjne wyniki badań po roku, dwóch, trzech i swoją tarczycę zaleczyłam, zobaczyłam, jak reagowały na leki moje koleżanki, które równolegle miały zdiagnozowaną tę samą chorobę. I wtedy sobie pomyślałam, że to jest ten czas – nie tylko dla piękna, nie tylko dla sylwetki, ale również właśnie dla zdrowia – by stworzyć własne suplementy i pokazać, jak udało mi się wyjść z tej choroby, dla innych, by im pomóc – powiedziała Doda w nagraniu, które opublikowała na Instagramie.

Wyznanie Rabczewskiej wywołało ostrą reakcję Polskiego Towarzystwa Telemedycyny. W opublikowanym stanowisku PTT wyraża zdecydowany sprzeciw wobec rozpowszechniania informacji, które mogą zniechęcać osoby chore na Hashimoto do przyjmowania zaleconych leków na rzecz niezweryfikowanych suplementów diety.

Reakcja PTT. "Influencerzy promują niesprawdzone suplementy"

"Polskie Towarzystwo Telemedycyny (PTT) wyraża stanowczy sprzeciw wobec treści propagowanych przez Dorotę Rabczewską (znaną jako Doda), które zniechęcają pacjentów z chorobą Hashimoto do stosowania zaleconej terapii lekowej na rzecz niesprawdzonych suplementów diety. Choroba Hashimoto wymaga leczenia farmakologicznego. (...) Rezygnacja z farmakoterapii może prowadzić do poważnych powikłań, w tym zaburzeń metabolicznych, kardiologicznych, neurologicznych, a nawet śpiączki hipometabolicznej. Wielu influencerów promuje różnego rodzaju suplementy diety, obiecując 'wyleczenie' Hashimoto. Niestety: suplementy nie są lekami – ich skuteczność nie została potwierdzona w rzetelnych badaniach klinicznych; nie zastąpią terapii hormonalnej – mogą co najwyżej stanowić uzupełnienie diety w przypadku stwierdzonych niedoborów (np. selenu, witaminy D), ale tylko pod kontrolą lekarza; niekontrolowane przyjmowanie suplementów może być szkodliwe – np. nadmiar jodu lub selenu może nasilać proces autoimmunologiczny" – wskazano.

Polskie Towarzystwo Telemedycyny podkreśla, że "stanowczo sprzeciwia się promocji niepotwierdzonych metod "leczenia" Hashimoto, które mogą zaszkodzić pacjentom. Zachęcamy do krytycznego podejścia do informacji zdrowotnych i opierania terapii na wiedzy medycznej, a nie na niesprawdzonych doniesieniach".

