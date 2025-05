Rozpacz przyjaciółki Jakubiaka. Poruszające nagranie

W środę media obiegła smutna informacja o śmierci 41-letniego kucharza Tomasza Jakubiaka. W ubiegłym roku znany z mediów szef kuchni mocno stracił na wadze. Podejrzewano, że powodem drastycznej zmiany jego wyglądu była dieta. Prawda okazała się jednak dramatyczna. We wrześniu 2024 roku juror show kulinarnego "MasterChef" wyznał w rozmowie z Dorotą Wellman w programie "Dzień Dobry TVN", że walczy z nowotworem.

Pomimo zagranicznego leczenia i walki o zdrowie, Jakubiak zmarł. "Z ogromnym bólem informujemy, że odszedł Tomek Jakubiak – ukochany Tata, Mąż, Kucharz i Człowiek, którego serce biło dla innych – w domu, przy stole, w codzienności. Jego odejście zostawiło pustkę, której nie da się opisać słowami. Rodzina prosi o pełne uszanowanie prywatności i spokoju w tym niezwykle trudnym czasie" – poinformowała jego rodzina.

Ładocha: Wierzyłam w cud do końca

Znana ze stacji TVN ekspertka kulinarna Daria Ładocha, która przez lata mogła liczyć na pomoc Tomasza Jakubiaka, opublikowała poruszające nagranie. 41-latek był jej przyjacielem i wspierał Ładochę, gdy sześć lat temu żegnała ojca. Prezenterka prowadząca swój kącik kulinarny w "Dzień dobry TVN" przyznaje, nie może pogodzić się ze śmiercią mężczyzny.

– Witajcie, od środy nie wiem, co napisać i co powiedzieć. Nie jestem w stanie wstawić takiego. Po prostu nie sądziłam, że tak się sprawy ułożą i wierzyłam w ten cud do samego końca. Wiem, że Tomek byłby wściekły na mnie, że rozpaczam, ale rozpaczam. Był, jest i będzie zawsze moim przyjacielem. Sześć lat temu w majówkę pomagał mi pożegnać mojego ojca, a sześć lat później życie tak się potoczyło. Jedno jest pewne. Jego miłość do gotowania i młodych ludzi pozostanie – podkreśliła Daria Ładocha w nagraniu na Instagramie.

Jak mówi wie, że życie musi toczyć się dalej, jednak bardzo trudno pogodzić się ze stratą. Przekazała swoim obserwatorom, że nakręciła kilka edukacyjnych materiałów, żeby zachęcić młodych do wspólnego gotowania ze starszymi. – Postanowiłam z Nelką i z Idą, że nakręcimy parę filmików edukacyjnych, żeby połączyć pokolenia starszych i młodych. Żeby posłuchać młodych, jakie mają problemy. Nagrać takie filmiki, które mieliśmy zacząć publikować od jutra, bo pierwszy jest dla maturzystów. Bo życie musi toczyć się dalej i wiem o tym doskonale. Ale to, że jest trudno — no jest. Więc gdziekolwiek jesteś – bądź zawsze z nami – dodała Ładocha.

