Choroba Kołaczkowskiej. Kabaret Hrabi podjął decyzję

Joanna Kołaczkowska to aktorka kabaretowa i teatralna, a także autorka tekstów i prezenterka radiowa. Od ponad 20 lat związana jest z grubą Hrabi. Kilka lat temu przyznała publicznie, że w ciąży zachorowała na czerniaka. W związku z tym doświadczeniem, długo zmagała się z lękiem przed ponownym zachorowaniem na nowotwór, z którym, poradziła sobie dzięki terapii. – Ciągle się bałam, że mam gdzieś raka, co chwila chodziłam do lekarzy i domagałam się nowych badań, prześwietleń, rezonansów, tomografów. W końcu wysłali mnie do psychologa – przyznała w 2019 roku w rozmowie z portalem e-teatr.

Niedawno kabaret Hrabi poinformował o poważnej chorobie aktorki. "Kochani! Zbliża się nasza trasa z Potemowymi piosenkami. Miało być wesoło, nostalgicznie i razem... Ale los napisał inny scenariusz. Aśka – nasza Aśka – niestety nie wystąpi z nami. Jej zdrowie teraz wymaga całej uwagi i troski. Sprawa jest poważna. To nowotwór" – przekazano.

Hrabi zawiesza występy

Teraz koledzy Kołaczkowskiej z formacji podjęli decyzję o zawieszeniu działalności estradowej na najbliższe 4 miesiące. "Kochani, ze względu na chorobę naszej Aśki podjęliśmy bardzo trudną decyzję. Kabaret Hrabi zawiesza swoją działalność do końca sierpnia 2025 roku. Kabaret Hrabi to cztery osoby. Każdy z nas jest ważny, ale Aśka jest sercem tej czwórki. Nie wyobrażamy sobie Hrabi bez Niej" – czytamy w najnowszym wpisie.

"Zanim na chwilę się rozstaniemy, spotkamy się jeszcze podczas trasy "Potemowych Piosenek" w Zabrzu, Gdańsku i Warszawie. To będą wyjątkowe wieczory – pełne emocji, wzruszeń i wdzięczności. Prosimy Was – bądźcie z nami. Śmiejmy się, wzruszajmy i trzymajmy razem kciuki za Aśkę. Wierzymy, że wróci do Was – silniejsza, zdrowa, uśmiechnięta" – dodała grupa.

Czytaj też:

Gwiazda kabaretu o władzy w Polsce. "Jest nawet gorzej i bardziej radykalnie"