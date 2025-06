Znany piosenkarz usłyszał zarzut jazdy po alkoholu. Policja ujawniła, ile miał promili

Do zdarzenia doszło w sobotę (14 czerwca) przed południem w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie). Jak poinformował "Super Express", znany piosenkarz Ryszard R. spowodował kolizję niedaleko swojego domu, wjeżdżając w inne auto. "Volkswagen podjął próbę wyprzedzania. Jechał środkiem drogi. I wtedy uderzył w bok jadącego z naprzeciwka opla. Jego kierowca unikając wypadku, odbił w prawo i zatrzymał się. Kierowca opla poznał, że za kierownicą volkswagena siedział znany piosenkarz Ryszard R. (73 l)" – relacjonowała gazeta.

"Kierowca opla zadzwonił na policję. Gdy przyjechał patrol, drugiego kierowcy już nie było na miejscu, bo odjechał z miejsca zdarzenia. Policjanci udali się więc do miejsca zamieszkania Ryszarda R." – dodano.

Ryszard R. z zarzutem jazdy pod wpływem alkoholu

Okazuje się, że muzykowi grożą trzy lata więzienia, bo – według policji – kolizję drogową spowodował, mając co najmniej 1,6 promila alkoholu we krwi. Ryszard R. nie przyznał się do winy. Menadżer piosenkarza przekonywał w rozmowie z "SE", że R. "oślepiło słońce". Zapewniał, że "nikomu innemu nic się nie stało", a sam artysta miał uderzyć się w głowę i wymagać założenia szwów. Menadżer Ryszarda R. wersję policji poznał od redaktora "SE".

Do wypadku miało dojść, gdy piosenkarz zmierzał na festiwal do Opola. Ze względu na odniesione obrażenia nie mógł pojawić się na scenie. Informacja o jego nieobecności dotarła do organizatorów w trakcie prób. – Ryszard jechał do Opola. Miał wypadek samochodowy. Obrażenia są bolesne. Ryśku, nikt za ciebie lepiej nie zaśpiewa tu "Wypijmy za błędy" – powiedział Jacek Cygan ze sceny w Opolu, nawiązując do jednego z przebojów artysty.

Ostatniego dnia 62. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu odbył się koncert z okazji 75. urodzin Jacka Cygana, który poprowadził sam słynny autor tekstów. Na scenie pojawili się m.in.: Edyta Geppert, Krystyna Prońko oraz Ewa Bem.

Czytaj też:

Znana piosenkarka żegna się z festiwalem TVP. Wydała oświadczenie