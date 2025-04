Nie żyje Tomasz Jakubiak. Miał 41 lat

W ubiegłym roku znany z mediów szef kuchni mocno stracił na wadze. Podejrzewano, że powodem drastycznej zmiany jego wyglądu była dieta. Prawda okazała się jednak dramatyczna. We wrześniu 2024 roku juror show kulinarnego "MasterChef" wyznał w rozmowie z Dorotą Wellman w programie "Dzień Dobry TVN", że walczy z nowotworem. Z przekazanych przez Jakubiaka informacji wynika, że droga jego do diagnozy była długa i trudna. Okazało się, że zmaga się z rzadkim i agresywnym nowotworem jelita i dwunastnicy. Do niedawna, kucharz przebywał w Izraelu, gdzie kontynuował walkę o życie i zdrowie. W izraelskiej klinice musiał przejść wiele operacji.

W mediach społecznościowych kucharza pojawiło się niepokojące nagranie, w którym Jakubiak, z trudem ukrywając emocje, mówi o pogorszeniu swojej sytuacji zdrowotnej. – Moja choroba trochę zakręciła i się okazało, że musiałem jak najszybciej jechać na dalsze leczenie, które odbywa się w Atenach. Jakby tego było mało, to jeszcze mam wodę w płucach, więc w ostatniej chwili musiałem zrezygnować z samolotu i pojechać karetką 2,5 tys. km – przekazał na nagraniu Tomasz Jakubiak. Jak dodał, lekarze wciąż nie potrafią go dokładnie zdiagnozować. – Nikt dalej za bardzo nie wie, o co chodzi z moją chorobą – powiedział.

Jakubiak sam siebie nazywał szefem kuchni, dziennikarzem kulinarnym i miłośnikiem dobrego jedzenia. Uważał siebie za szczęściarza, gdyż pasja, jak było gotowanie, stała się sposobem na życie.

Tomasz Jakubiak nie żyje

Niestety, dzisiaj rodzina Tomasza Jakubiaka poinformowała, że zmarł. "Z ogromnym bólem informujemy, że odszedł Tomek Jakubiak – ukochany Tata, Mąż, Kucharz i Człowiek, którego serce biło dla innych – w domu, przy stole, w codzienności. Jego odejście zostawiło pustkę, której nie da się opisać słowami. Rodzina prosi o pełne uszanowanie prywatności i spokoju w tym niezwykle trudnym czasie" – poinformowano.

Tomasz Jakubiak był kucharzem i dziennikarze kulinarnym. Miał programy w Food Network i Canal+ Kuchnia. Od 2022 roku zasiadał w jury programu TVN "MasterChef Junior".