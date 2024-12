Nie wiem i nie chcę wiedzieć

– W przeciągu ostatnich dwóch–trzech lat to może była raz albo dwa na stadionie – powiedział piłkarz na antenie Canal+. Krychowiak dodał, że żona raczej nie byłaby w stanie wymienić klubów, w których grał. – Nie interesuje się piłką nożną. Nie ogląda meczów, nie oglądamy razem meczów, nie ogląda moich meczów – opowiada sportowiec. Celia dodała od siebie, że „bardzo podobała się jej gra Grzegorza w Sewilli”. – Zdobyli jakiś puchar, ale nie wiem jaki – powiedziała z uśmiechem. Jak stwierdziła, zupełnie nie zna zasad piłki nożnej i nie wie, co to spalony. – Dlatego się ze mną ożenił, bo nie gadam o piłce – przekonuje celebrytka. A z tą Sewillą to może nie gra się podobała, ale pogoda i architektura? Piękne miasto.

Perypetie Marianki

Marianna „Gaśnica” Schreiber to postać, obok której choćby się chciało, trudno przejść obojętnie. A to wparuje do siedziby utrudniaczy życia z Ostatniego Pokolenia z gaśnicą, a to wywoła skandalik obyczajowy. Kilka słów o tym drugim. Pod koniec listopada Schreiber potwierdziła, że jej nowym partnerem jest Przemysław Czarnecki, były poseł PiS. Zakochani pokazali wspólne zdjęcie, nie zabrakło też publicznego wyznawania uczuć.