"Nienawidzę k***a kraju polskiego". Syn znanego muzyka wpadł w szał

Daniel Martyniuk ponownie znalazł się w centrum internetowej burzy. Syn Zenka Martyniuka od kilku dni publikuje w mediach społecznościowych kolejne emocjonalne nagrania, które wywołują szerokie komentarze. Tym razem jego wypowiedzi dotyczyły nie tylko osobistych frustracji, ale także Polski i Polaków.

"Nienawidzę Polski. Spaliłbym ten kraj". Atak furii Daniela Martyniuka

Od momentu powrotu do kraju Daniel Martyniuk regularnie wzbudza kontrowersje. Najpierw krytycznie wypowiadał się o mieszkańcach Białegostoku, później narzekał na standard obsługi w hotelu, w którym się zatrzymał. Najnowsze relacje poszły jednak znacznie dalej i wywołały lawinę reakcji w sieci.

Na opublikowanych nagraniach Martyniuk nie ukrywał silnych emocji. W jego wypowiedziach pojawiło się wiele wulgaryzmów i agresywnych sformułowań. Część z nich została tu pominięta ze względu na ich obraźliwy charakter.

– Nienawidzę k***a kraju polskiego. Nie służy mi on w ogóle ani troszeczkę. Nienawidzę Polski. [...] Ja chcę stąd wyjechać. Dajcie mi Hiszpanię – powiedział na jednym z nagrań.

To nie był koniec. W kolejnym materiale Daniel Martyniuk nawiązał do "palenia mostów", twierdząc, że robi to od lat. Nie wyjaśnił jednak, co było bezpośrednią przyczyną jego gwałtownej reakcji.

– Od dawien dawna nienawidzę Polski, polskości i tego wszystkiego. […] Nie chcę tu mieszkać, w tym kraju. Bym spalił ten kraj – stwierdził.

Nagrania szybko obiegły media społecznościowe i wywołały falę komentarzy. Wielu internautów nie kryje oburzenia ostrymi słowami syna Zenka Martyniuka, zastanawiając się, co doprowadziło do tak emocjonalnego wystąpienia. W sieci pojawiają się zarówno głosy krytyki wobec jego zachowania, jak i pytania o powody nagłego wybuchu frustracji.

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