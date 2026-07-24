Dziennikarka TVP usunęła to nagranie. Tak szalała na koncercie

Po zmianie władzy, pod koniec 2023 roku, wśród dziennikarzy, którzy dołączyli do mediów publicznych znalazła się m.in. dziennikarka "Gazety Wyborczej" – Justyna Dobrosz-Oracz. Pierwszy raz na antenie TVP Info pojawiła się na początku lutego 2024 roku. Od tego czasu w Telewizji Polskiej prowadzi m.in. rozmowy z politykami w programie "Gość poranka", emitowanym od poniedziałku do piątku o godz. 7.15 i 8.15, a także "Pytanie dnia", "Woronicza 17" i program o wymownym tytule – "Bez trybu", który można oglądać w TVP Info w każdą środę po godz. 20.00. Ten ostatni format to autorski pomysł prezenterki.

Dobrosz-Oracz pracowała już wcześniej dla publicznego nadawcy, odeszła w 2016 roku, kiedy prezesem TVP został Jacek Kurski. Dziennikarka od wielu lat prowadzi też rozmowy z politykami w Sejmie.

Dobrosz-Oracz usunęła nagranie. Już krąży w sieci

Na Instagramie Justynę Dobrosz-Oracz obserwuje ponad 34 tys. osób. Dziennikarka publikuje tam nie tylko kulisy swojej pracy i fragmenty wywiadów, ale również materiały z życia prywatnego, które często wywołują żywe reakcje internautów.

Tym razem pokazała nagranie z koncertu Pitbulla, który odbył się na PGE Narodowym w Warszawie. Wideo szybko zyskało ponad tysiąc reakcji, jednak po krótkim czasie zniknęło z jej profilu. Dziennikarka nie wyjaśniła powodów usunięcia publikacji.

Na Facebooku pozostawiła natomiast zdjęcie z wydarzenia, które opatrzyła krótkim komentarzem: "Zmiana rytmu? Pitbull".

facebook

Jak powszechnie wiadomo, w internecie jednak nic nie ginie i nagranie zdążyli powielić internauci. Znalazło się m.in. na profilu popularnego użytkownika X o pseudonimie @chrzanik. "Nie chciałem oglądać z rana tańczącej zalotnie do Pitbulla Justyny Dobrosz-Oracz Da się to odzobaczyć? XDDDD" – skomentował.

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