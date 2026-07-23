Koniec programu znanych prezenterów. Odchodzą z pracy

Z Radia Zet odchodzą kolejni doświadczeni dziennikarze. Jak ustalił "Presserwis", z rozgłośnią rozstają się Michał Korościel i Marcin Sońta, którzy przez lata należeli do grona najbardziej rozpoznawalnych głosów stacji.

Wieloletni prezenterzy żegnają się z Radiem Zet. To kolejne głośne odejścia z rozgłośni

Do wakacyjnej przerwy Michał Korościel i Marcin Sońta prowadzili wieczorne pasmo "Co za wieczór, co za noc". Wcześniej, od 2021 roku, byli gospodarzami popołudniowych audycji – najpierw "Uważam Zet”, a następnie "Szczyt wszystkiego w Radiu Zet".

Michał Korościel od lat związany jest nie tylko z radiem, ale również z dziennikarstwem sportowym. W Radiu Zet współtworzył wcześniej duet z Damianem Michałowskim, który odszedł ze stacji w 2022 roku. Relacjonował także letnie igrzyska olimpijskie w Pekinie w 2008 roku i Londynie w 2012 roku. Równolegle współpracuje z Eurosportem, gdzie komentuje konkursy skoków narciarskich oraz prowadzi programy poświęcone największym wydarzeniom sportowym.

Bogate doświadczenie radiowe ma również Marcin Sońta. W latach 2010–2015 współprowadził poranny program "Dzień dobry bardzo" razem z Marzeną Chełminiak i Markiem Starybratem. Z Radiem Zet był związany od 2009 roku. Wcześniej pracował w Radiostacji, która podobnie jak Radio Zet należała do grupy Eurozet.

Odejście Korościela i Sońty wpisuje się w serię zmian kadrowych w Radiu Zet. To kolejni wieloletni prezenterzy, którzy żegnają się z rozgłośnią. W grudniu 2025 roku media obiegła informacja, że, po ponad 17 latach, z Radia Zet odchodzi jedna z najbardziej popularnych prezenterek rozgłośni – Agnieszka Kołodziejska. To jej głos można było usłyszeć w popołudniowej audycji "Razem lepiej" czy spotach reklamowych radia. Pierwsze informacje o tej decyzji pojawiły się już w listopadzie. W grudniu dziennikarka poprowadziła swój ostatni program i pożegnała się ze słuchaczami. Obecnie związana jest z RMF FM.

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