"Chciwa i bezwzględna". Burza wokół znanej piosenkarki

Zuzanna Grabowska, znana jako Sanah, to młoda artystka, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, skrzypaczka i absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. To bezapelacyjnie jedna z najbardziej popularnych polskich piosenkarek ostatnich lat. Jej twórczość zachwyca miliony Polaków, szczególnie porywając młodych słuchaczy, a nawet dzieci. Wokalistka miała już okazję występować na największych polskich scenach.

Obecnie piosenkarka jest w trasie koncertowej "sanah NA STADIONACH 2026", która obejmuje serię spektakularnych występów na największych obiektach sportowych w Polsce. Trasa promuje albumy "Kaprysy" oraz "Dwoje ludzieńków". Większość koncertów z tej serii (w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu oraz Białymstoku) już się odbyła. Wydarzenie zakończy się 4 września w Warszawie, gdzie na PGE Narodowy sanah zagra Wielki Koncert Finałowy.

Sanah w ogniu krytyki. Nowy singiel wywołał burzę

Nowy singiel Sanah wywołał gorącą dyskusję w mediach społecznościowych. Powodem kontrowersji nie jest sama muzyka, lecz fakt, że utwór powstał w ramach współpracy sponsorowanej przez markę piwa. Decyzja jednej z najpopularniejszych polskich wokalistek spotkała się z ostrą krytyką m.in. ze strony Jana Śpiewaka oraz dr Mai Herman.

W rozmowie z Plotkiem Jan Śpiewak nie szczędził wokalistce mocnych słów. – Uważam, że promowanie alkoholu przez osobę, której grupą docelową są 12-latki, jest przerażające i świadczy o braku moralności Sanah. Niestety, okazała się chciwą i bezwzględną osobą, która w pogoni za mamoną nie cofnie się przed niczym. Demoralizuje młodzież i daje im bardzo złe wzorce – stwierdził aktywista.

Śpiewak zwrócił również uwagę na problem coraz wcześniejszego kontaktu młodych ludzi z alkoholem. Jak podkreślił, w ostatnich dekadach wiek inicjacji alkoholowej w Polsce miał obniżyć się nawet o pięć lat. – W ciągu ostatnich dekad wiek inicjacji alkoholowej w Polsce spadł o nawet pięć lat. Obecnie po alkohol sięgają już 12-latki. Takie kampanie reklamowe tylko przyspieszają ten trend – dodał.

Do krytycznych głosów dołączyła także dr Maja Herman, psychiatra, psychoterapeutka i prezes Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie przyznała, że decyzja artystki jest dla niej dużym rozczarowaniem.

"Wiecie, to jest takie przykre. Człowiek się stara, edukuje, odczarowuje to romantyzowanie picia alkoholu, uczy, że to wcale żaden relaks nie jest dla układu nerwowego, a potem wjeżdża taka artystka jak Sanah, której sponsorem nowego singla jest marka piwa, i człowiekowi się słabo robi" – napisała.

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