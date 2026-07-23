Aktywiści uderzyli w celebrytów. "Zwykłe chamstwo ubrane w ideologię"

W mediach społecznościowych ogromne emocje wywołało nagranie opublikowane na profilu Kanału Dziennikarstwa Aktywistycznego. Widać na nim akcję aktywistów, którzy pojawili się przed butikiem Małgorzaty Rozenek-Majdan oraz przy posesji influencerów Andziaks i Luki w Warszawie. Wejścia do obu miejsc zostały pokryte substancją imitującą odchody. W opublikowanym materiale widoczny był również adres oraz numer domu, pod którym mieszkają twórcy internetowi, co szybko zwróciło uwagę internautów.

Aktywiści pod domem Andziaks i sklepem Rozenek- Majdan. Nagranie wywołało burzę

Za protest odpowiada nowo powstały Ruch Klimatyczny "Jazda!", który wyjaśnił motywy swojej akcji w opublikowanym oświadczeniu. Jak przekazali aktywiści, celem protestu były miejsca związane z osobami publicznymi, które – ich zdaniem – promują nadmierną konsumpcję i styl życia mający negatywny wpływ na środowisko. To między innymi luksusowe sklepy Andziaks i Rozenek-Majdan w Śródmieściu, a także posesja Andziaks i Luki na warszawskim Wilanowie. Aktywiści ogłosili jednocześnie rozpoczęcie serii działań pod hasłem "Elity posrało – czas po sobie posprzątać!".

W opublikowanym komunikacie zarzucono Andziaks promowanie luksusowego i wysokoemisyjnego stylu życia. Działacze wskazali m.in. na drogie zakupy, kosztowne samochody oraz zagraniczne podróże, twierdząc, że taki model konsumpcji przyczynia się do pogłębiania kryzysu klimatycznego. Ruch "Jazda!" odniósł się również do Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana. Według aktywistów także oni mają promować styl życia generujący wysokie emisje i utrwalać wzorce nadmiernej konsumpcji.

"Majdanowie prowadzą nie tylko skrajnie konsumpcjonistyczny, ale też kosmicznie wysokoemisyjny tryb życia, za który przyjdzie zapłacić nam wszystkim, napędzając katastrofę klimatyczną, której skutki zagrażają już prawie połowie dzieci na świecie przez fale upałów, pożary, susze i powodzie. Dotyczy to również dzieci polskich, na przykład w czasie ostatniej nieludzkiej fali upałów. Jako "Jazda!" mówimy dość. Dość zamykania oczy na zbrodnię klimatyczną powodowaną bezkarnie przez najbogatsze elity. Dość akceptacji stanu, gdzie najbogatsze 10% ludzi w Polsce emituje więcej niż większość Polek i Polaków razem wzięta. Czas, aby koszty i konsekwencje ponosili najbogatsi, a nie zwykli ludzie" – napisali aktywiści.

Lipińska grzmi na klimatystów. "To nie aktywizm. To zwykłe chamstwo"

Do sprawy odniosła się celebrytka Blanka Lipińska, ostro oceniając zachowanie ruchu klimatycznego.

"Nie mam problemu z ochroną klimatu. Mam problem z ludźmi, którzy pod hasłem ratowania planety uzurpują sobie prawo do nękania innych, atakowania ich domów i niszczenia cudzej własności. To nie jest aktywizm. To jest zwykłe chamstwo ubrane w ideologię" – napisała na Instagramie.

"Jeżeli ktoś wierzy, że oblewanie czyjegoś domu sztucznymi odchodami przekona społeczeństwo do ochrony klimatu, to jest w ogromnym błędzie. To szopka, cyrk i wołanie o atencję! Takie akcje nie budują poparcia – budzą wyłącznie odrazę i kompromitują cały ruch. W państwie prawa poglądy nie dają immunitetu na łamanie cudzych granic. Nieważne, czy robi to kibol, skrajny aktywista czy celebryta. Cel nigdy nie usprawiedliwia metod" – dodała.

"I jeszcze jedno. Trudno traktować poważnie ludzi, którzy pouczają innych o ekologii, sami będąc ubrani niemal od stóp do głów w poliester – materiał powstający z ropy naftowej. Jeśli ktoś chce być wiarygodny, powinien zacząć od własnych wyborów. Hipokryzja nigdy nie była skutecznym narzędziem przekonywania kogokolwiek" – dodała na koniec.

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