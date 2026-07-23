Kultowy program TVP wraca w nowej odsłonie. Ujawniono prowadzącą

W latach 2003-2008 ogromną popularnością w polskiej telewizji cieszył się program "Europa da się lubić". Talk-show, oparty na francuskim formacie "Union Libre", był emitowany na antenie TVP2. Format prowadziła Monika Richardson. Do studia zapraszani byli obcokrajowcy mieszkający w Polsce oraz gość specjalny. W każdym odcinku opowiadali o zwyczajach w swojej ojczyźnie. Program miał charakter rozrywkowy i przyczynił się do wypromowania kilku celebrytów. Wśród najbardziej rozpoznawalnych postaci można wymienić Brytyjczyka Kevina Aistona, Włocha Paola Cozzę, Niemca Stefana Mollera oraz Hiszpana Conrada Moreno.

W 2019 r. Telewizja Polska nagrała specjalną edycję programu z okazji 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z kolei w 2020 r. TVP pokazywała program "Ameryka da się lubić", prowadzony przez Idę Nowakowską. Miał formułę zbliżoną do "Europa da się lubić", jednak nie był już oparty na francuskiej licencji, lecz był autorskim projektem producenta Leszka Kumańskiego.

"Europa da się lubić – nowe pokolenie". Oto prowadząca

Okazuje się, że jesienią tego roku TVP2 wyemituje program "Europa da się lubić" w nowej odsłonie, z udziałem młodszego pokolenia Europejczyków. Zdjęcia rozpoczną się w sierpniu, a prowadzącą będzie Katarzyna Zielińska, aktorka znana m.in. z serialu "Barwy szczęścia". W przeszłości była kapitanem jednej z drużyn w "Kocham cię, Polsko".

Format będzie nosić nazwę "Europa da się lubić – nowe pokolenie". "W każdym odcinku sześcioro uczestników z różnych krajów Europy, na co dzień mieszkających w Polsce, sprawdzi swoją wiedzę i refleks w kolejnych rundach, a najlepsi zmierzą się w wielkim finale. Program wzbogacą reportaże z państw Unii Europejskiej, muzyka na żywo oraz spotkania z gośćmi specjalnymi" – czytamy w komunikacie, który pojawił się na profilu Telewizji Polskiej na Facebooku.

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