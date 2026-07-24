"Cud się stał!". Znana aktorka nie wytrzymała

28 lipca prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Sławomira Patyry. – Moja kadencja rozpoczęła się 29 czerwca, ponieważ 28 czerwca skończyła się kadencja sędziego Zielonackiego. (...) Napisałem list do prezydenta z wnioskiem o wskazanie terminu, w którym mógłbym się pojawić się w Kancelarii Prezydenta – tłumaczył na antenie TVP Info Patyra.

Karol Nawrocki był pytany przez dziennikarzy o powody zaprzysiężenia Sławomira Patyry. Prezydent zwrócił uwagę na postawę nowo wybranego sędziego TK oraz zachowanie procedur ustrojowych. – Zdaje się, że sędzia Patyra jest jedynym sędzią, który nie przyrzekał przed kolumną w Sali Kolumnowej. Zachowuje się jak odpowiedzialny człowiek, który jest sędzią, a nie bierze udziału w szopkach, które organizuje pan marszałek – powiedział.

Szczepkowska: Przestępstwo wobec państwa

Deklarację prezydenta Karola Nawrockiego skomentowała aktorka Joanna Szczepkowska.

"Ślubowanie sędziego Patyry. Ludzie! Cud się stał ! Legalnie wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego doczekał się zaproszenia na ślubowanie z Pałacu Prezydenckiego! Rezydent postanowił zachować się zgodnie z konstytucją! Co za radosny dzień nam nastał!" – zaczęła swój wpis na Facebooku.

Przypomniała również reakcję sędziego Patyry. "Czekałem, czekałem, aż się doczekałem (...) W ostatnim piśmie do pana prezydenta zwróciłem uwagę na znaczenie współdziałania pomiędzy prezydentem a TK i cieszę się, że dzisiejsze zaproszenie jest dowodem na to, że rozumiemy wagę tej instytucji podobnie" – napisał.

"Więc tak: jeśli często powtarzamy, że świat zwariował, to teraz już chyba jest szaleństwo do kwadratu. Prawowity sędzia czekał, aż ten, kto bierze pieniądze za sprawowanie urzędu prezydenta, dopełni obowiązku przyjęcia ślubowania i…doczekał się! Alleluja! Mało tego, odczuwa radość, że gość może zrozumiał czym jest Trybunał Konstytucyjny. Z całym wielkim szacunkiem dla sędziego, ale rozumienie czym jest Trybunał, należy do podstawowych obowiązków na urzędzie prezydenta. I ten obowiązek Nawrocki powinien spełniać od pierwszego dnia urzędowania. Każdy dzień, kiedy blokował i blokuje działania TK, jest przestępstwem wobec państwa" – oceniła aktorka.

"Nie jestem w stanie przyjąć takiego punktu widzenia, że stało się coś wyjątkowego. Zaproszenie na ceremonię ślubowania jest czymś normalnym i należy do obowiązków, a nie przywilejów tego urzędu. Najprawdopodobniej wizja stworzenia prawowitego TK w innym miejscu, czyli plan Sadurskiego, spowodował panikę Batyra i jego otoczenia. Świetnie. Niech panikują" – dodała Szczepkowska.

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