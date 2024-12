Znany aktor na proteście rodziców. "Teraz mi Pan zaimponował", "Brawo za odwagę"

W niedzielę, o godzinie 12.00, na placu Zamkowym w Warszawie rozpoczęła się demonstracja organizowana przez Koalicję na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, w której skład wchodzi ponad 70 organizacji społecznych. Manifestacja odbywa się pod hasłem "Tak dla edukacji! Nie dla deprawacji!". Uczestnicy protestowali przeciwko antyrodzinnej seksualizacji w ramach planowanego obowiązkowego przedmiotu edukacja zdrowotna, wynaradawianiu uczniów poprzez wyrzucanie bohaterów z podstawy programowej, obniżaniu poziomu edukacji przez ograniczanie prac domowych i wdrażanie edukacji włączającej, ograniczaniu praw rodziców i nauczycieli czy produkowaniu taniej siły roboczej zamiast świadomych, dojrzałych Polaków.

Na proteście był obecny m.in. kandydat w wyborach prezydenckich Karol Nawrocki, któremu towarzyszył były minister edukacji Przemysław Czarnek. Nie zabrakło również znanych twarzy, a wśród nich aktora Antoniego Królikowskiego.

Antek Królikowski na proteście rodziców. "Przeciwko szkodliwym pomysłom"

Królikowski udostępnił w swoich mediach społecznościowych wideo z placu Zamkowego, na którym widać, jak stoi w protestującym tłumie.

""Rota" na Placu Zamkowym w trakcie protestu w obronie naszych dzieci przeciwko szkodliwym pomysłom w systemie edukacji. #rota#protest#polska 🇵🇱" – napisał na Instagramie.

Udział aktora w proteście przeciwko wprowadzeniu do szkół obowiązkowej "edukacji zdrowotnej" wywołał duże poruszenie w sieci. Celebryci nie szczędzili mu słów krytyki, ale wielu zwykłych internautów gratulowało odwagi pokazywania własnych poglądów.

"Udział aktora w tego typu wydarzeniu, to ewenement w skali celebryckiego środowiska. Gdyby chociaż część artystów krytycznie podchodziła do obecnego rządu, to polskie społeczeństwo nie przywróciłoby do władzy ludzi, którym dali czerwoną kartkę w 2015 roku"; Dziękuję za odwagę"; "Każdy rodzic powinien mieć wybór, brawo za odwagę"; "No... Teraz mi Pan zaimponował! Naprawdę!" – czytamy wśród komentarzy wspierających działania aktora.

