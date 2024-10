Znany aktor nie wytrzymał: Siedzimy cicho, kiedy "nasi" gwałcą konstytucję

Premier Donald Tusk złożył obietnicę czasowego zawieszenia prawa do azylu. Ma to być jeden z elementów opublikowanej przez rząd strategii migracyjnej Polski na najbliższe pięć lat. Punkt ten bardzo nie podoba się Lewicy, w związku z czym strategia "została przyjęta ze Zdaniami Odrębnymi czworga ministrów konstytucyjnych Lewicy".

Do sprawy odniósł się w długim wpisie znany aktor – Antoni Pawlicki. W mocnych słowach uderza on w rząd Donalda Tuska.

Antoni Pawlicki uderza w rząd Donalda Tuska. "Ciężko mi patrzeć w lustro"

"Długo się nosiłem z tym postem, ale nie mogę dalej spokojnie patrzeć na swoje odbicie w lustrze. Chce odszczekać. Oddać honor. Przeprosić. Za bierność. Za ciszę. Za obojętność" – rozpoczyna swój post aktor.

Artysta przypomina dalej, jak w 2021 roku zaangażował się w "pomoc uchodźcom przerzucanym przez zieloną granicę".

"Wydawało nam się, że pushback czyli wywózki i wypychanie za granicę osób, które nielegalnie znalazły się na terytorium RP jest sprzeczne z międzynarodowym prawem, jest nie humanitarne oraz nie podnosi w żaden sposób poziomu bezpieczeństwa. (...) Wierzyliśmy, że te złe praktyki skończą wraz ze zmianą władzy. Politycy PO, którzy wtedy znajdowali się w opozycji obiecywali, że przywrócą na granicy i w całym państwie praworządność" – podkreśla Pawlicki w swoim wpisie.

"Minął rok od zmiany władzy. Co się zmieniło? Nic. Co więcej Tusk zapowiedział czasowe zniesienie prawa do azylu. Czy ktoś z nas, artystów zaangażowanych i głośno krzyczących za poprzedniej władzy dziś też krzyczy? Nikt. Ja też nie. Jedyny @mateuszjanicki mówił głośno o tym już trzy miesiące po przejęciu władzy przez koalicję. Sam z nim wtedy dyskutowałem przekonując go by dał czas. Teraz muszę przyznać Mateuszowi rację. Ci, którzy obiecali przywrócić praworządność w imię politycznego kapitału łamią prawo i odpierają atak totalitarnego państwa metodami totalitarnymi. Uważam że to błąd. Uważam że spadamy w otchłań bezprawia i zaprzaństwa. Wycieramy sobie gębę konstytucją i praworządnością a teraz sami siedzimy cicho kiedy "nasi" te konstytucje gwałcą. Konstytucję, Konwencję Genewską, Prawa Człowieka. Ciężko mi patrzeć w lustro" – podsumował gorzko.

instagramCzytaj też:

Znany muzyk w TV Republika. Wydał oświadczenie po fali hejtuCzytaj też:

Tłumy fanów youtubera pod aresztem. Strzelają petardami, skandują i śpiewają