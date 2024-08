"Powrotu do sportu nie będzie. Idę pod nóż". Niepokojące wyznanie gwiazdy

Joanna Jędrzejczyk to polska zawodniczka MMA, muay thai, kickboxingu i boksu. Była pierwszą Polką w organizacji MMA – Ultimate Fighting Championship, a także mistrzynią tej organizacji w wadze słomkowej w latach 2015–2017. Po zdobyciu pasa UFC w 2015 roku, pięciokrotnie broniła tytułu mistrzowskiego. Jędrzejczyk może pochwalić się też tytułem dwukrotnej mistrzyni Europy oraz czterokrotnej amatorskiej mistrzyni świata. To również trzykrotna mistrzyni Europy i pięciokrotna mistrzyni Polski w boksie tajskim oraz wicemistrzyni Polski w amatorskim boksie z 2011 roku.

Od kilku lat sportsmenka obecna jest w mediach. W 2017 r. uczestniczyła w drugiej edycji reality show "Agent – Gwiazdy". W 2019 r. zagrała gościnnie w filmie "Kobiety mafii 2". W 2021 r. była jurorką trzeciej edycji programu rozrywkowego TVP2 "Dance Dance Dance". Z kolei niedawno pojawiła sią jako jedna z ekspertek w programie reality show TVN "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz".

Koniec ze sportem. Joanna Jędrzejczyk musi przejść operację

Teraz mistrzyni opublikowała post na Instagramie, w którym wyznała, że za kilka tygodni podda się operacji, więc musi na jakiś czas porzucić sport.

"Powrotu do sportu i jakichkolwiek startów na razie nie będzie. Już za trzy tygodnie ponownie położę się na stół operacyjny "pod nóż" do dr. Romana Brzóski w Bielsku, gdzie przejdę zabieg, tym razem prawego barku" – czytamy w poście Jędrzejczyk.

"W sumie to się cieszę, bo jako była sportowczyni nie wyobrażam sobie dalszego życia w bólu, a co gorsze – z ograniczeniami ruchu, które nie dość, że wykluczają mnie ze sportu, to jeszcze utrudniają codzienne funkcjonowanie. Bardzo ważne jest przygotowanie do zabiegu/operacji, tak że działamy z Kamilkiem na pełnych obrotach. Uśmiech jest, bo nadzieja jest i wiem, że jestem w dobrych rękach" – dodała.

Joanna Jędrzejczyk przeszła już podobną operację w 2023 roku, o której również poinformowała za pomocą social mediów.

