Znany siatkarz potwierdził rozstanie. "Nie zasługuje na to, co zrobiłem"

Karol Kłos to 34-letni polski siatkarz, reprezentant Polski, grający na pozycji środkowego. Wraz z reprezentacją Polski, wywalczył złoty medal Mistrzostw Świata w 2014 roku. Na tym turnieju został uznany za drugiego najlepszego blokującego. Rok później został kapitanem reprezentacji. Po ukończonym Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w 2024 roku postanowił zakończyć karierę reprezentacyjną.

Od września 2023 roku został gwiazdą nowej kampanii wizerunkowej aplikacji InPost Fresh, a od listopada ubiegłego roku reklamuje też sieć komórkową Plusa

Sportowiec 15 lipca 2017 poślubił Aleksandrę Dudzicką, z którą był w związku od lat. Niedawno w mediach społecznościowych zaczęło huczeć o możliwym kryzysie w ich małżeństwie.

Karol Kłos rozstaje się z żoną. "Wystarczająco ją skrzywdziłem"

Plotki pojawiły się, kiedy żona siatkarza usunęła jego zdjęcia ze swoich mediów społecznościowych i zrezygnowała z podpisywania się tam jego nazwiskiem. Choć zaledwie kilka tygodni temu para wspólnie bawiła się na ślubie Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej, to już wiadomo, że ich związek przeszedł do przeszłości.

Milczenie na ten temat jako pierwszy zdecydował się przerwać Kłos. We wtorek na profilu siatkarza pojawiło się obszerne oświadczenie, w którym 34-latek potwierdził spekulacje.

"Ostatnimi czasy pojawiło się sporo plotek na temat mojego małżeństwa. Dochodziło do absurdu i próśb, bym wytłumaczył sytuację na portalach plotkarskich. Chciałbym to wszystko ukrócić. Wolę to zrobić tu, na swoich warunkach. Tak – to prawda, rozstajemy się" – napisał siatkarz..

Karol Kłos nie ujawnił, co było przyczyną rozpadu ich relacji, ale wyraźnie zasugerował, że to on popełnił błąd.

"Mam przeogromną prośbę do wszystkich zainteresowanych tematem – prosiłbym o uszanowanie mojej żony, która jest bardzo dobrym człowiekiem i z którą spędziłem ostatnie 16,5 roku mojego życia. Wystarczająco ją skrzywdziłem. Wystarczająco dużo już wycierpiała. Nie zasługuje na to, co zrobiłem, ani na durne komentarze i opinie. Prosiłbym bardzo o uszanowanie jej i jej prywatności. Proszę, bądźcie człowiekiem dla drugiego człowieka, nawet w internecie, szczególnie teraz. Dziękuję" – dodał na koniec.

