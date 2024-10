Camilla wybuchła płaczem podczas przemówienia Karola III. Mówił o chorobie

Od lutego król Karol III unikał pokazywania się publicznie. To wtedy poinformowano o zdiagnozowaniu u niego nowotworu. Na pewien czas obowiązki monarchy przejęła jego żona, królowa Camilla oraz książę William. Pałac Buckingham pod koniec kwietnia poinformował, że król wraca do obowiązków. W październiku rozpoczęła się oficjalna podróż króla i królowej Camilli do Australii i na Samoa.

Królewska wizyta w Australii od początku budziła wiele kontrowersji. Karol III nie został oficjalnie powitany przez najważniejsze osoby w państwie, co zostało odczytane jako "policzek wymierzony Koronie" i krok w stronę wystąpienia z unii z brytyjską monarchią. Jak zauważyły media, drugiego dnia wizyty król w ogóle nie pokazał się publicznie, a trzeciego nagle opuścił bankiet zorganizowany na jego cześć. Król jest w trakcie leczenia nowotworu, więc jego grafik został tak zaplanowany, żeby się nie przemęczał, jednak tak szybkie opuszczenie sali wywołało lawinę komentarzy.

Przemówienie Karola III. Królowa nie mogła powstrzymać łez

Król Karol i królowa Camilla zakończyli już swoją 10-dniową królewską wizytę w Australii i Samoa. Pożegnanie nie obyło się bez wzruszeń i silnych emocji.

Podczas tradycyjnej ceremonii Ava, która odbyła się we wsi Siumu, król Karol został obdarowany honorowym tytułem To'aiga-o-Tumua. Po ciepłym przyjęciu, brytyjski monarcha zwrócił się do zebranych. W jego przemówieniu nie brakowało osobistych treści.

– Zawsze będę oddany tej części świata i mam nadzieję, że dożyję, aby móc wrócić i znowu was zobaczyć – powiedział król Karol III.

Media zwróciły uwagę na emocjonalny stan, w jakim znajdowali się zarówno król, jak i królowa. Jak zauważono, w momencie, kiedy monarcha wspominał o swojej walce z nowotworem, w oczach jego żony pojawiły się łzy. Niektóre portale twierdzą jednak, że zdjęcie, na którym widać, jak płacze zrobiono w momencie, kiedy Camilla się śmiała.

Czytaj też:

Dziwne zachowanie króla Karola III. Nagle wstał i wyszedłCzytaj też:

Król Karol III przerwie leczenie. Zaskakująca decyzja