Dziwne zachowanie króla Karola III. Nagle wstał i wyszedł

Od lutego król Karol III unikał pokazywania się publicznie. To wtedy poinformowano o zdiagnozowaniu u niego nowotworu. Na pewien czas obowiązki monarchy przejęła jego żona, królowa Camilla oraz książę William. Pałac Buckingham pod koniec kwietnia poinformował, że król wraca do obowiązków. W październiku rozpoczęła się oficjalna podróż króla i królowej Camilli do Australii i na Samoa.

Królewska wizyta w Australii od początku budzi wiele kontrowersji. Karol III nie został oficjalnie powitany przez najważniejsze osoby w państwie, co zostało odczytane jako "policzek wymierzony Koronie" i krok w stronę wystąpienia z unii z brytyjską monarchią. Jak zauważają media, drugiego dnia wizyty król w ogóle nie pokazał się publicznie, a trzeciego nagle opuścił bankiet zorganizowany na jego cześć. Serwis The Guardian zaznacza, że król jest w trakcie leczenia nowotworu, więc jego grafik został tak zaplanowany, żeby się nie przemęczał, jednak tak szybkie opuszczenie sali wywołało lawinę komentarzy.

Król Karol III z wizytą w Australii. Dziwne zachowanie monarchy

Król Karol III wraz z królową Camillą po raz pierwszy spotkali się z australijską publicznością po niedzielnej mszy św. w kościele anglikańskim św. Tomasza w North Sydney. Na zewnątrz kościoła, obok setek fanów, pojawili się także protestujący z transparentami uderzającymi w monarchię.

Później orszak królewski udał się do budynku parlamentu Nowej Południowej Walii, gdzie powitano ich fanfarami. Zaplanowano tam krótkie przemówienie monarchy, a także uroczysty lunch na jego cześć. W menu znalazły się: grillowane szparagi i pył oliwny; marynowana ośmiornica i wafelek z atramentu kałamarnicy, a także barramundi i confit z kaczki.

Monarcha wygłosił bardzo krótką mowę, w której podkreślił wartość demokracji i jej zdolność do innowacji, kompromisu i adaptacji. Jako symbol nowego rozdziały w historii instytucji, wręczył parlamentowi klepsydrę. Jednak natychmiast po tym opuścił salę. Kelnerzy nie zdążyli jeszcze podać pierwszego dania, a monarchy nie było już w budynku. Jego wizyta potrwała łącznie zaledwie 10 minut.

Kolejne wydarzenie z udziałem Karola III zaplanowano na poniedziałek.

