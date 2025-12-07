Polsat stawia na disco polo. Długa lista gwiazd sylwestra

Zbliża się sylwester. Największe stacje telewizyjne rozpoczęły ostatnie przygotowania do organizacji koncertów plenerowych. Telewizja Polska ponownie zorganizuje swoją imprezę na Śląsku. TVP zdecydowała się jednak na zmianę lokalizacji. W ubiegłym roku był to Stadion Śląski w Chorzowie. Tym razem publiczny nadawca, we współpracy z województwem śląskim i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, postawił na plac przed katowickim Spodkiem.

Widzowie TV Republika znów mają się bawić w Chełmie, jednak szczegóły wydarzenia pozostają nieznane. Natomiast Polsat ponownie postawił na Toruń. Stacja Zygmunta Solorza ogłosiła listę artystów, którzy wystąpią na "Sylwestrowej Mocy Przebojów".

Kto wystąpi na sylwestrze Polsatu 2025?

Już 31 grudnia na scenie w Toruniu wystąpią: Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec u’Orkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien&Majtis, Jonatan oraz BumBum OrkeStar.

Nie zabraknie gwiazd disco polo. Zaśpiewają: Zenek Martyniuk, Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

Pojawi się również gość z zagranicy. Swoje największe hity zaprezentuje Thomas Anders z Modern Talking & Band.

Sylwestrowa Moc Przebojów bez Ibisza?

Według doniesień portalu Pudelek.pl, pod znakiem zapytania stoi udział w sylwestrowym koncercie Krzysztofa Ibisza w roli prowadzącego. Rok temu znany prezent zrezygnował z sylwestra po raz pierwszy od 17 lat. Tłumaczył wówczas, że chce spędzić ten czas z rodziną i nowo narodzoną córką.

Jak relacjonował Pudelek, stacja namawia Ibisza do udziału w wydarzeniu, ale rozmowy są "trudne". Telewizja prowadzi również rozmowy z Pauliną Sykut-Jeżyną, Maćkiem Rockiem, Olą Filipek i Olkiem Sikorą. Ostateczne decyzje zapadną "na dniach".

