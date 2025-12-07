Zrobiona "w Hopkinsa"

W 2021 r. otrzymała wiadomość od rzekomej sekretarki Anthony’ego Hopkinsa. Następnie doszło do rozmowy z „Hopkinsem”, który obiecał Polce, że pomoże jej spełnić największe marzenie – nagrać płytę w USA. Oszustwo nabierało rozpędu, ponieważ Sikora miała nawet rozmawiać z „producentem muzycznym” i szykowała się do lotu za ocean na nagrania. Gdzie haczyk? Aktorka miała wpłacić wkład pieniężny. – Ja się zwierzyłam, że moim marzeniem jest nagranie płyty w Stanach. Moje marzenie zostało zamienione w traumę. Miał być prywatny samolot Anthony’ego, żeby nie robić szumu. Po 20 latach w mieszkaniu w Warszawie siedziałam na spakowanych kartonach – wspominała w „Dzień dobry TVN”. Wylot do USA się opóźniał. Przy trzecim przesunięciu Natalia Sikora dostała dziwny fotomontaż dowodu Hopkinsa. Wtedy zrozumiała, że dała się nabrać.