Co z sylwestrem TV Republika? Sakiewicz: Wszystkie informacje są fejkiem

W ubiegłym roku Telewizja Republika pierwszy raz transmitowała zabawę sylwestrową. "Wystrzałowy Sylwester z Republiką na Lubelszczyźnie" poprowadzili Anna Popek i Rafał Patyra oraz Natalia Rzeźniczak i Adrian Borecki. Na scenie pojawiły się głównie gwiazdy disco polo, m.in. Bayer Full, Weekend, Piękni i Młodzi oraz MIG. Byli też zagraniczni goście: Boney M., Capitan Jack i Bad Boys Blue. Sylwestra w Republice oglądało ok. 1,34 mln widzów.

W tym roku stacja Tomasza Sakiewicza również chce zorganizować swój koncert sylwestrowy. Jednak wciąż nie otrzymaliśmy oficjalnego potwierdzenia w tej sprawie.

Problemy z dofinansowaniem sylwestra Republiki?

W mediach pojawiły się informacje o pewnych problemach finansowych. O co chodzi? TV Republika zwróciła się do marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego o niemal 2,5 mln zł dofinansowania na organizację sylwestra w Chełmie. To prawie dwa razy więcej niż rok temu. Pieniądze mają być przeznaczone na wynagrodzenia artystów, oprawę wydarzenia oraz zapewnienie transmisji.

Jak podało Radio Zet, powołując się na jednego z urzędników, znającego kulisy rozmów z Republiką, zarząd województwa zgodził się wesprzeć finansowo imprezę, ale będzie to kwota znacznie niższa niż ta, której oczekiwała telewizja. Chodzi o 1 mln zł netto, czyli 1,23 mln zł brutto. To praktycznie tyle, ile w ubiegłym roku.

Sakiewicz przerywa milczenie. "Wszystkie informacje są fejkiem"

Tymczasem głos w sprawie zabrał prezes i redaktor naczelny Republiki Tomasz Sakiewicz. "Dostajemy coraz więcej pytań o sylwestra Republiki. Sądzimy, że impreza będzie równie godna jak w zeszłym roku. Ale wszystkie informacje co do miejsca, sponsorów jak i występujących tam zespołów są po prostu fejkiem" – napisał na platformie X.

"Bardzo wiele podmiotów chce w tym uczestniczyć, dostaliśmy setki propozycji, wybierzemy to co będzie najlepsze dla Państwa" – zapewnił Sakiewicz.

