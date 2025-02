Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska jedzie do Bazylei

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji już tuż tuż. Ostatnią edycję wygrał Nemo z piosenką "The Code", w związku z czym Eurowizja odbędzie się w tym roku w szwajcarskiej Bazylei.

Przypomnijmy, że w 2024 roku nasz kraj reprezentowała Luna z utworem "The Tower", jednak nie zakwalifikowała się do wielkiego finału. Wcześniej TVP przeprowadziła preselekcje wewnętrzne i to właśnie Luna otrzymała szansę zaśpiewania w polskich barwach za sprawą głosów jury, co nie wszystkim przypadło do gustu. TVP była wielokrotnie krytykowana.

Eurowizja 2025. Koncert preselekcyjny

Wydaje się, że publiczny nadawca wyciągnął wnioski z poprzedniego roku. Tym razem Telewizja Polska zrobiła inaczej. 14 lutego odbył się koncert preselekcyjny, który miał wyłonić polskiego kandydata. Na scenie zaprezentowało się jedenastu artystów, a stawką był występ w polskich barwach podczas konkursu w Bazylei. O tym, kto zaśpiewa w koncercie, publiczny nadawca poinformował w połowie stycznia.

Do najlepszej dziesiątki zakwalifikowało się dziesięciu wykonawców, jednak na początku lutego Telewizja Polska nieoczekiwanie przyznała "dziką kartę" 18-letniemu Teo Tomczukowi. Pełna lista prezentowała się następująco:

Justyna Steczkowska "Gaja"

Daria Marx "Let it Burn"

Dominik Dudek "Hold the Light"

Kuba Szmajkowski "Pray"

Janusz Radek "In cosmic mist"

Marien "Can't Hide"

Sonia Maselik "Rumours"

Chrust "Tempo"

Sw@da x Niczos "Lusterka"

Tynsky "Miracle"

Teo Tomczuk "Immortal"

14 lutego widzowie mogli głosować za pośrednictwem SMS-ów. Ich decyzją Polskę reprezentować będzie Justyna Steczkowska z piosenką "Gaja". Drugie miejsce zajęli Sw@da x Niczos z piosenką "Lusterka", zaś trzecie Dominik Dudek z utworem "Hold the Light".

Justyna Steczkowska i "Gaja":

Zdecydowana większość fanów Eurowizji wypowiada się pochlebnie o wyborze Justyny Steczkowskiej na tegoroczną reprezentantkę, co widać po mediach społecznościowych.

