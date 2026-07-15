"Trudna decyzja". Lewandowski szczerze o przeprowadzce do USA

Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire. 29 czerwca kapitan reprezentacji Polski potwierdził wcześniejsze doniesienia, publikując nagranie w mediach społecznościowych. Ostatnim europejskim klubem Lewandowskiego była FC Barcelona, z którą Polak rozstał się w połowie maja. Lewy trafił do "Dumy Katalonii" latem 2022 r. z Bayernu Monachium. Już w pierwszym sezonie został królem strzelców ligi hiszpańskiej i znacząco przyczynił się do zdobycia z drużyną mistrzostwa Hiszpanii. W ciągu czterech lat w Barcelonie Polak zdobył aż trzy mistrzostwa Hiszpanii, a do tego Puchar Króla oraz trzy Superpuchary Hiszpanii. Rozegrał 191 oficjalnych meczów, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty.

Robert Lewandowski już w Chicago. Piłkarz szczerze o przeprowadzce do USA

W poniedziałkowy wieczór napastnik wylądował w Chicago, gdzie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony przedstawicieli klubu oraz miejscowych kibiców. Już następnego dnia o godz. 17:30 czasu polskiego po raz pierwszy oficjalnie trenował z nowymi kolegami z drużyny.

Po zakończeniu zajęć Lewandowski pojawił się na konferencji prasowej wraz z trenerem Chicago Fire, Greggiem Berhalterem. Spotkanie z mediami rozpoczęło się o godz. 20:30 czasu polskiego. Klub przedstawił wówczas informacje dotyczące transferu oraz najbliższych planów związanych z występami polskiego napastnika.

Podczas konferencji Lewandowski opowiedział również o kulisach przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Przyznał, że decyzja o opuszczeniu Europy i rozpoczęciu kariery na innym kontynencie wymagała wielu przemyśleń. Jak zaznaczył, była ona dużym wyzwaniem nie tylko dla niego, lecz także dla jego najbliższych.

– Opuszczenie Europy to była trudna decyzja dla mnie i mojej rodziny. Z drugiej strony, wiedzieliśmy, że po tym, co było w Barcelonie, trudno było mi sobie wyobrazić siebie w innym klubie. Zdecydowaliśmy, że kolejny będzie poza Europą – tłumaczył.

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