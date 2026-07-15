Odszedł z Kanału Zero po kilku miesiącach. Wrócił do poprzedniej redakcji

Kanał Zero wystartował w lutym 2024 r. Projekt Krzysztofa Stanowskiego szybko zyskał ogromną popularność. Dwa lata później, 9 lutego 2026 roku, ruszył portal internetowy Zero.pl, który tworzy redakcja składająca się z kilkudziesięciu dziennikarzy. Redaktorem naczelnym Zero.pl jest obecnie Anna Wittenberg (wcześniej wnp.pl). W maju serwis Press.pl poinformował, że wydawca w Zero.pl, Bartłomiej Bajerski po kilku miesiącach rozstał się z redakcją. Wcześniej był szefem wydawców Rynku Zdrowia (Grupa PTWP), a przez 11 lat pracował w zespole WP.pl.

Odszedł z Zero.pl po kilku miesiącach. Wrócił do dawnej pracy

Bartłomiej Bajerski zakończył współpracę z Zero.pl po zaledwie czterech miesiącach pracy. Do zespołu dołączył w styczniu 2026 roku. W maju poinformował na LinkedInie, że postanowił rozstać się z redakcją. Przy okazji podziękował redaktorowi naczelnemu Patrykowi Słowikowi za "czteromiesięczną przygodę w gronie świetnej ekipy redakcyjnej i nie tylko redakcyjnej".

Bajerski wcześniej, od sierpnia 2024 do grudnia 2025 roku, był szefem wydawców w serwisie Rynekzdrowia.pl należącym do Grupy PTWP. W latach 2019–2024 pracował w Wirtualnej Polsce, gdzie odpowiadał m.in. za stronę główną O2.pl, obszar informacyjny WP Wiadomości i O2, a także zespoły serwisów lokalnych, regionalnych i zasięgowych. Wcześniej był związany z serwisem Dziennik.pl oraz Radiem dla Ciebie.

Dziennikarz poinformował teraz na LinkedInie, że zmienił pracę i wrócił do Grupy PTWP, gdzie pracuje obecnie jako wydawca growth.

"Dobrze być znowu w Grupie PTWP. Szeroko się uśmiecham do Pauliny Gumowskiej (dyrektorka wydawnicza – przyp. red.) oraz Justyny Przybytek-Pawlik (wicedyrektorka)" – napisał Bartłomiej Bajerski na LinkedIn.

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