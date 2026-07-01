"Nie będę udawać". Żona znanego piłkarza przerywa milczenie

Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire, więc jego rodzinę czeka przeprowadzka do USA. 29 czerwca kapitan reprezentacji Polski potwierdził wcześniejsze doniesienia, publikując nagranie w mediach społecznościowych. Ostatnim europejskim klubem Lewandowskiego była FC Barcelona, z którą Polak rozstał się w połowie maja. Lewy trafił do "Dumy Katalonii" latem 2022 r. z Bayernu Monachium. Już w pierwszym sezonie został królem strzelców ligi hiszpańskiej i znacząco przyczynił się do zdobycia z drużyną mistrzostwa Hiszpanii. W ciągu czterech lat w Barcelonie Polak zdobył aż trzy mistrzostwa Hiszpanii, a do tego Puchar Króla oraz trzy Superpuchary Hiszpanii. Rozegrał 191 oficjalnych meczów, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty.

Choć media społecznościowe piłkarza są pełne entuzjazmu z powodu dołączenia do nowego klubu, jego radości zdaje się nie podzielać Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska nie kryje emocji. "Po prostu mnie to przeraża"

Żona napastnika opublikowała w swoich mediach społecznościowych gorzki wpis dotyczący nowego etapu w życiu. Przyznała w nim, że obawia się zmian, które czekają jej rodzinę.

"Długo zastanawiałam się, co tutaj napisać. Mogłabym wrzucić zdjęcie z uśmiechem, napisać, że "jedziemy po nowe" i udawać, że wszystko jest idealnie. Ale nie jest. I chcę być z Wami zupełnie szczera. Przed nami ogromna zmiana czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję. Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża. Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie. Kto przechodził tak dużą przeprowadzkę z dziećmi, ten wie, jaki to ciężar psychiczny dla rodzica" – podkreśliła żona Roberta Lewandowskiego.

"Życie u boku sportowca to nie tylko blaski, to też trudne, rodzinne kompromisy. Droga zawodowa Roberta stawia przed nami nowe wyzwanie. Stoję za nim murem i wspieram go z całych sił, bo jesteśmy drużyną. Ale jako kobieta mam prawo czuć lęk. Mam prawo czuć się przytłoczona i dzisiaj nie będę udawać, że jest inaczej" – dodała.

Zaznaczyła również, że będzie dalej pracowała nad rozwojem swoich firm i wracała do Edan Studios, oraz rozbudowywała projekt.

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