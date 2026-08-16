Jej występ w TVP wywołał burzę. "To striptiz czy koncert?"

Mrozy na Mazowszu były kolejnym przystankiem wakacyjnej trasy pn. "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Sobotni koncert zorganizowano na placu przy ulicy Tartacznej. Wystąpiły największe polskie gwiazdy, m.in.: Patrycja Markowska, Kamil Bednarek, Andrzej Piaseczny, Alicja Szemplińska, Łukasz Zagrobelny, Pectus, Brathanki, De Mono oraz Blanka.

Największe emocje wzbudził występ tej ostatniej. Artystka wykonała swój wielki przebój "Solo", który śpiewała podczas Eurowizji w 2023 r., a także utwór "Dance to this".

"Striptiz, a nie występ wokalny"

Piosenkarka okrasiła swój występ akrobacjami. Nie obyło się bez twerłkowania, co zostało ostro skrytykowane przez część internautów w mediach społecznościowych. "To jest striptiz czy koncert?"; "Żenada"; "A może by tak wpuścić na scenę kogoś, kto umie śpiewać?"; "Co nie dośpiewa, to d*pą doświeci"; "Ta tylko golizną świeci i w kółko to samo"; "Striptiz, a nie występ wokalny"; "Jeszcze trochę i nago będą śpiewać"; "Ksero Dody" – to tylko niektóre komentarze.

Nie zabrakło też zachwytów nad występem Blanki. "Pięknie"; "Diva"; "Mega występ!"; "Super występ. Szczerze nie rozumiem tego hejtu. Dziewczyna i ekipa robi świetne show, jest w swojej stylistyce, daje rozrywkę. Jeśli ktoś lubi operę, to idzie do opery, a jeśli ktoś chce dostać taka iskierkę i show, to dostaje fajnie podany i przemyślany występ. Brawa dla całej produkcji!" – można było przeczytać.

"Lato z Radiem i TVP"

Tegoroczna wakacyjna trasa pn. "Lato z Radiem i Telewizją Polską" rozpoczęła się 20 czerwca w Bielsku-Białej. Wydarzenie zgromadziło wielu popularnych wykonawców. Na scenie pojawili się m.in.: Maryla Rodowicz, Doda, Michał Szpak, Izabela Trojanowska oraz Filip Lato. Od tej pory co weekend jedno z polskich miast staje się gospodarzem "Lata z Radiem i TVP".

Wszystkie koncerty są transmitowane na antenie telewizyjnej "Dwójki".

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