TVP Info zaczepia dziennikarkę Kanału Zero. "Nazwiska boję się wymawiać"

Prowadzący "Teleexpressu" Maciej Orłoś jakiś czas temu stracił dostęp do swojego konta na platformie X. Od połowy czerwca na jego profilu, przejętym przez hakerów, pojawiają się dziwne wpisy, często o charakterze seksistowskim.

– Mimo oświadczenia opublikowanego przez Macieja Orłosia m.in. na portalu LinkedIn ponad trzy tygodnie temu i specjalnej uwagi dodanej do posta, najwyraźniej nie wszyscy zrozumieli, że konto zostało przejęte, a autorem wpisów nie jest prowadzący "Teleexpressu". Dziennikarka Kanału Zero, ta sama, której nazwiska boję się wymawiać, ale na pewno doskonale wiedzą jak to zrobić jej szef Krzysztof Stanowski oraz kolega z pracy Robert Mazurek, (...) postanowiła skomentować wulgarny żart, który pojawiał się na przejętym profilu – mówił w programie "Wykrywacz kłamstw" na antenie TVP Info dziennikarz Witold Tabaka.

Pinkwart kontra TVP Info. "Podbiję im zasięgi"

Chodzi o prześmiewczy wpis Joanny Pinkwart: "Maciej trochę się zmienił od czasów kiedy razem pracowaliśmy...".

– Wpisy, które pojawiają się na zhakowanym profilu Macieja Orłosia, tak jak już wspomniałem, są wulgarne, to często niesmaczne memy o charakterze seksistowskim czy rasistowskim. Już sam ten fakt powinien dać dziennikarce Kanału Zero do myślenia. Ta jednak postanowiła budować swoje zasięgi, przy okazji oczerniając Macieja Orłosia, który z tymi wpisami i z tym kontem nie ma nic wspólnego – skomentował Tabaka.

"Chyba im podbiję zasięgi, bo ewidentnie chłopaki nie mogą się przebić. A taki świetny żart nie może się zmarnować!" – zareagowała na platformie X Pinkwart.

Kilka tygodni temu prowadzący magazynu "Wykrywacz kłamstw" przekręcił nazwisko dziennikarki Kanału Zero, nazywając ją "Pingwart". W kolejnym wydaniu programu przekonywał, że wcale nie doszło do pomyłki, po czym kolejny raz powiedział "Pingwart".

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