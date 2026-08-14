"Na miejscu zbrodni". Nowy program byłego dziennikarza "Interwencji"

Już we wrześniu na antenie Polsat News zadebiutuje nowy program. Jego autorem i prowadzącym będzie Rafał Zalewski, jeden z najbardziej znanych dziennikarzy śledczych w Polsce. Premierę magazynu kryminalnego "Na miejscu zbrodni" zaplanowano na 5 września. Kolejne odcinki będą się ukazywać w soboty o 17:30.

Wcześniej w podobnym pasmie nadawano program "Interwencja. Taka jest Polska", który wracał do najgłośniejszych materiałów reporterskich z całego tygodnia. Format zniknął z anteny z końcem lipca.

Ten program zastąpi "Interwencję"

Jak czytamy na stronie Polsat News, nowy program "wyróżni się na tle innych telewizyjnych produkcji kryminalnych dzięki połączeniu bieżących informacji, reporterskiego warsztatu oraz autorskiej perspektywy jednego z najbardziej uznanych dziennikarzy śledczych w Polsce".

Każdy odcinek będzie przeglądem najważniejszych wydarzeń kryminalnych minionego tygodnia – od zatrzymań i przełomów śledczych po wyroki w najgłośniejszych sprawach. Kolejnym elementem programu będzie temat tygodnia, czyli historia, która szczególnie poruszyła opinię publiczną lub stanowiła istotny punkt w pracy organów ścigania.

Rafał Zalewski to dziennikarz śledczy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Współtworzył magazyn "Interwencja". Był również dziennikarzem programu "Państwo w państwie" oraz autorem podcastów "Na protokół" i "Na miejscu zbrodni" w portalu Interia.pl.

Rewolucja w Polsacie

Pod koniec lipca media obiegła informacja, że Polsat kończy emisję programu "Interwencja". Później nadawca potwierdził także zakończenie magazynu "Państwo w państwie". Branżowy serwis Press.pl podał, że zespoły redakcyjne programów zostaną rozwiązane, jednak część osób ma otrzymać propozycję dalszej współpracy przy formacie "Polsat News ujawnia". Do jego redakcji mieli dołączyć Rafał Zalewski, Leszek Dawidowicz i Jan Kasia.

Zamieszanie wprowadziły słowa Edwarda Miszczaka. – Ten program ["Interwencja" – przyp. red.] nie zniknął, zniknął tylko z dużej anteny. Kiedyś, jak ten program się pojawił na dużej antenie, nasza grupa miała tylko jeden kanał. (...) Teraz, kiedy mamy kilka kanałów newsowych i tylko jeden rozrywkowy duży, to po prostu na tej dużej antenie będzie więcej rozrywki. A programy specjalistyczne, takie jak publicystyka, idą do innych kanałów – tłumaczył dyrektor programowy Polsatu w rozmowie z serwisem Jastrząb Post. – To jest tylko rekonstrukcja, porządkowanie grupy – podkreślił Miszczak.

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