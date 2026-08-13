Czekali na to dwa lata. TVP pokaże serial na podstawie powieści Wildsteina

W jesiennej ramówce TVP1 pojawił się serial "Czas niedokonany" na podstawie powieści Bronisława Wildsteina o takim samym tytule. Jak dowiedział się branżowy serwis Press.pl, ośmioodcinkowy serial będzie emitowany od 10 września w czwartki o godz. 22:30, po "Sprawie dla reportera".

Co ciekawe, produkcja jest już dostępna w serwisie streamingowym TVP VOD. Kolejne odcinki będą udostępniane we wtorki.

Ten serial czekał dwa lata na premierę

Prace nad serialem "Czas niedokonany" rozpoczęły się jeszcze za prezesury w Telewizji Polskiej Mateusza Matyszkowicza. Zdjęcia zakończyły się w czerwcu 2024 r. W czerwcu 2025 r. biuro prasowe TVP informowało, że "serial na razie nie jest zaplanowany do emisji". Wiosną 2026 r. Marzena Paczuska, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwróciła się do dyrektora Agencji Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej Arkadiusza Pawlika. Domagała się podania powodów blokowania emisji produkcji.

– Obawiam się, że jedynym powodem braku planów wyemitowania tego serialu jest fakt, że podstawą dla jego scenariusza była powieść autorstwa Bronisława Wildsteina – mówiła Paczuska w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

O czym jest "Czas niedokonany"?

W serwisie vod.tvp.pl czytamy, że serial "Czas niedokonany" to wielowątkowa saga rodzinna, która splata osobiste losy bohaterów z najważniejszymi wydarzeniami najnowszej historii Polski. Produkcja łączy elementy dramatu obyczajowego, politycznego i sensacyjnego, opowiadając o miłości, ambicjach oraz trudnych wyborach dokonywanych na przestrzeni kilku dekad.

W centrum wydarzeń znajduje się rodzina Broków. Losy bohaterów odzwierciedlają przemiany zachodzące w Polsce – od czasów PRL, przez okres transformacji ustrojowej, aż po współczesność. Serial pokazuje, jak historia wpływa na relacje rodzinne, kariery zawodowe i moralne wybory kolejnych pokoleń.

Książka Bronisława Wildsteina pod tytułem "Czas niedokonany" ukazała się w 2011 r. nakładem wydawnictwa Zysk i S-ka.

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