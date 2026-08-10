Kolejny przelew z budżetu państwa. Potężna kwota na TVP

W zeszłym tygodniu Telewizja Polska otrzymała 250 mln zł dotacji z budżetu państwa na "realizację misji publicznej". Odpowiednia umowa w tej sprawie została podpisana w lipcu przez TVP i Ministerstwo Kultury.

Portal Wirtualnemedia.pl wyliczył, że od początku 2026 r. do publicznego nadawcy trafiło w takiej formie 1,15 mld zł.

Tyle TVP dostała z budżetu państwa w 2025 roku

W ubiegłym roku TVP każdego miesiąca otrzymywała zastrzyk finansowy z państwowej kasy. Środki wpłacano w ramach sześciu umów, które opiewały na 350 mln zł, 300 mln zł, 170 mln zł, 60 mln zł, 715 mln zł oraz 60,55 mln zł. W 2025 r. Telewizja Polska dostała w sumie 1,65 mld zł dotacji budżetowych (ostatnią transzę przelano w grudniu). Rok wcześniej TVP podpisała umowy na 1,68 mld zł takiego wsparcia (obie kwoty bez środków z MSZ na stacje skierowane za granicę).

Media publiczne są dotowane wprost z budżetu państwa od początku 2024 r., po tym jak pod koniec 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową zakładającą przekazywanie im kolejnych rekompensat za utracone przychody z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Rekompensaty były wypłacane od 2020 r. w formie obligacji skarbowych, które nadawcy odsprzedawali Skarbowi Państwa. Mowa o 2-3 mld zł rocznie.

Siłowe przejęcie mediów publicznych

19 grudnia 2023 r. Sejm podjął uchwałę w sprawie "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". 20 grudnia 2023 r. ówczesny minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów zarządów TVP, Polskiego Radia i PAP oraz ich rady nadzorcze.

W siedzibach TVP, PR i PAP pojawiło się wielu policjantów oraz wynajęta przez przejmujących media publiczne firma ochroniarska, która zablokowała wejścia dziennikarzom. Doszło do kilkudniowego zawieszenia nadawania stacji TVP Info i TVP3, a z anten TVP zniknęły "Wiadomości", "Panorama" oraz "Teleexpress". 27 grudnia 2023 r. Sienkiewicz postawił media publiczne w stan likwidacji.

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