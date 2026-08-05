Plotki o znanej piosenkarce. TVP wydała oświadczenie

Kilka dni temu Telewizja Polska ogłosiła, że w jury programu "The Voice of Poland" pojawi się nowa osoba. Miejsce Margaret zajmie Edyta Bartosiewicz. Jednocześnie oceniać uczestników wciąż będą Kuba Badach, Michał Szpak, Tomson i Baron.

TVP nie chce Dody przez zarzuty? Stacja wydała oświadczenie

Tymczasem portal Pudelek.pl przypomniał, że wcześniej to Doda deklarowała chęć pojawienia się jako jurorka programu TVP. Po ogłoszeniu, że wybrano jednak Edytę Bartosiewicz, anonimowe źródło serwisu miało poinformować, że o decyzji przesądziły m.in. zarzuty prokuratorskie, które ciążą na Rabczewskiej.

"Producent nie szuka nazwiska, które będzie generowało kolejne afery. Doda ma na koncie sprawy sądowe i wyroki, przez co kojarzy się bardziej ze skandalami niż z rolą mentorki i autorytetu dla młodych artystów" – przekazano.

W odpowiedzi telewizja publiczna wydała oświadczenie w mediach społecznościowych, stanowczo zaprzeczając tym doniesieniom.

"W związku z pojawiającymi się dziś publikacjami na temat Dody oświadczamy, że przytaczane informacje nie są stanowiskiem Telewizji Polskiej, ani jej pracowników. Nasza współpraca z Dodą przebiega pozytywnie. Wspólnie zrealizowaliśmy wiele projektów i planujemy kolejne" – czytamy w komunikacie. Wpis udostępniła na swoim Instagramie również Doda.

Zmiany w "The Voice of Poland"

Telewizja Polska, po zmianie władzy, wprowadziła istotne zmiany w swoich formatach rozrywkowych. W popularnym programie muzycznym "The Voice of Poland" wymieniono niemal całą dotychczasową ekipę. W 15. edycji, która wystartowała 7 września 2024 roku, nie było już większości gwiazd związanych wcześniej z formatem. Prowadzącymi zostali Paulina Chylewska i Maciej Musiał. Relację zza kulis zdawał Jan Dąbrowski. W jury pozostali Lanberry oraz Tomson i Baron, a Justyna Steczkowska i Marek Piekarczyk zostali wymienieni na kontrowersyjnego muzyka – Michała Szpaka i Kubę Badacha, piosenkarza, a prywatnie zięcia byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

W maju ubiegłego roku o swoim odejściu z "The Voice of Poland" poinformowała Lanberry. Jej miejsce zajęła piosenkarka Margaret. W poniedziałek, 3 sierpnia, ujawniono pełny skład trenerów 17. edycji programu "The Voice of Poland". Największą niespodzianką okazało się dołączenie do formatu Edyty Bartosiewicz. Piosenkarka zajmie miejsce Margaret, która żegna się z formatem.

Okazuje się, że to nie jedyne zmiany w popularnym show TVP. "Program od nowej serii będzie miał także nowego reżysera i producenta kreatywnego. Funkcje te obejmie Michał Majak, który od pierwszej edycji jest reżyserem i producentem kreatywnym "The Voice Kids". Majak reżyserował też m.in. programy "Doda. 12 kroków do miłości" oraz "Doda. Dream Show" emitowane w ostatnich latach w Polsacie" – po0informował w tym tygodniu serwis Wirtualnemedia.pl.

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