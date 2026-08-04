Tusk chciał dogryźć Nawrockiemu kąśliwym wpisem. Nie wyszło

Kancelaria Prezydenta poinformowała w poniedziałek, że Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób, w tym Piotra Staruchowicza pseudonim "Staruch", darując mu środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe oraz zarządzając zatarcie skazania.

Tusk chciał wbić szpilę Nawrockiemu

Decyzja ta wywołała furię i krytykę ze strony niektórych polityków koalicji rządzącej. We wtorek głos w charakterystycznym dla siebie stylu krótkich, sugestywnych wpisów postanowił zabrać premier Donald Tusk.

"Niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte" – napisał szef rządu na platformie X.

Stanowski: Ostry pojazd po Wałęsie

Pod wpisem premiera jak zwykle pojawiło się mnóstwo komentarzy. Twita opublikował m.in. Krzysztof Stanowski.

"Ostry pojazd po Lechu Wałęsie" – skomentował krótko szef Kanału Zero.

Jak można się domyślać, było to nawiązanie do ułaskawienia przez politycznego sprzymierzeńca premiera "Słowika" – jednego z szefów dawnej przestępczej grupy pruszkowskiej działającej w Polsce w latach 90.

Prezydent ułaskawił "Starucha"

Sąd ukarał "Starucha" dwuletnim zakazem wstępu na imprezy masowe (tzw. zakazem stadionowym) za to, że podczas meczu Motoru Lublin z Legią Warszawa w marcu 2025 r. przebywał w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności – na ogrodzeniu stadionu.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, za decyzją o ułaskawieniu przemawiały m.in. pozytywna opinia środowiskowa, incydentalny charakter czynu oraz ustabilizowany tryb życia skazanego.

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