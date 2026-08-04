Nie żyje Błażej Gancarczyk. Zespół Feel żegna kolegę

Na oficjalnym profilu Piotra Kupichy i zespołu Feel pojawiła się smutna wiadomość. Muzycy poinformowali o śmierci Błażeja Gancarczyka, wieloletniego współpracownika grupy. W opublikowanym komunikacie przekazano również szczegóły uroczystości pogrzebowych.

Nie żyje wieloletni współpracownik zespołu Feel. Pożegnał go Piotr Kupicha

"Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego Przyjaciela Błażeja Gancarczyka. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia 2026 r. (czwartek). Ceremonia pożegnalna rozpocznie się o godz. 12:00 w kaplicy cmentarnej w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70B. Po ceremonii nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Parafialnym w Leszczynach, ul. Księdza Adolfa Pojdy 104, 44-238 Czerwionka-Leszczyny. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia" – przekazano.

Błażej Gancarczyk przez wiele lat współtworzył zaplecze techniczne zespołu Feel. Odpowiadał za realizację dźwięku oraz kwestie techniczne podczas koncertów. Choć pozostawał poza światłami reflektorów, był ważnym członkiem ekipy towarzyszącej muzykom podczas tras koncertowych i występów w całej Polsce. Artyści wielokrotnie podkreślali, że sukces koncertów to nie tylko zasługa osób stojących na scenie, ale także ludzi pracujących za kulisami.

Zespół Feel powstał w 2005 roku z inicjatywy Piotra Kupichy i od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych formacji na polskiej scenie muzycznej. W dorobku grupy znajdują się takie przeboje jak "A gdy jest już ciemno", "Jak anioła głos", "No pokaż na co cię stać", "Pokaż siebie", "W odpowiedzi na twój list", "Pokonaj siebie" oraz "Rodzina". Formacja zdobyła liczne nagrody, wydała kilka popularnych albumów i od dwóch dekad niezmiennie koncertuje w całej Polsce, gromadząc przed sceną tysiące fanów.

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