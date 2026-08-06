Znany dziennikarz wrócił do TVP. Wcześniej odszedł po 18 latach

Filip Czyszanowski ponownie związał się z Telewizją Polską. Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, dziennikarz dołączył do redakcji sportowej TVP3 Warszawa, wracając tym samym do publicznego nadawcy po zakończeniu wieloletniej współpracy z TVP Sport.

Filip Czyszanowski wrócił do TVP. Po miesiącach przerwy znów pracuje dla publicznego nadawcy

Informację potwierdził szef sportu TVP3 Warszawa, Marcin Majewski. Jak przekazał, Czyszanowski współpracuje z redakcją od połowy maja i przygotowuje materiały jako reporter. Relacjonuje między innymi mecze piłkarskie oraz turnieje tenisowe.

To kolejny etap w karierze dziennikarza, który w listopadzie 2024 roku pożegnał się z TVP Sport po 18 latach pracy. Wówczas podziękował współpracownikom we wpisie opublikowanym w serwisie X.

"Chciałem z tego miejsca podziękować. Wszystkim dzięki którym mogłem pracować i rozwijać się w TVP Sport. Szczególne podziękowania dla Roberta Korzeniowskiego, Włodzimierza Szaranowicza i Marka Szkolnikowskiego. To było niezłe 18 lat. Szacunek dla wszystkich przyzwoitych ludzi" – napisał.

Przez lata pracy w TVP Sport Czyszanowski relacjonował najważniejsze wydarzenia sportowe w kraju i za granicą. Wśród nich znalazły się letnie igrzyska olimpijskie w Paryżu w 2024 roku, zimowe igrzyska w Pekinie, mistrzostwa świata siatkarzy oraz piłkarskie mistrzostwa Europy w Niemczech. Przygotowywał również materiały dotyczące skoków narciarskich i żużla.

Jego odejście było częścią większych zmian kadrowych w Telewizji Polskiej. W podobnym czasie z TVP rozstali się także m.in. Sebastian Parfjanowicz, Maciej Kurzajewski, Sebastian Staszewski i Michał Pochopień.

Zmiany objęły również samą redakcję sportową TVP3 Warszawa. Na początku maja jej szefem został Marcin Majewski, który wcześniej był związany z TVN. Niedawno do zespołu dołączyła również Kinga Sylwestrzak-Chabiniak, wcześniej pracująca w Polsacie Sport.

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