Znany aktor walczy z rakiem. Ujawnił chorobę ze strachu przed tabloidami

Gwiazdor "Jeziora Marzeń", James Van Der Beek, ujawnił publicznie, że jest ciężko chory. Aktor chciał zachować diagnozę w tajemnicy i przygotować rodzinę na złe wieści, jednak bał się, że o wszystkim dowiedzą się z tabloidów, które chciały ogłosić to światu wbrew jego woli. Wydał oświadczenie, w którym poinformował, że zmaga się z rakiem jelita grubego i przeprosił najbliższych.

James Van Der Beek choruje na raka. "Chciałem opowiedzieć tę historię na swoich zasadach"

W swoich mediach społecznościowych James Van Der Beek podziękował fanom za wsparcie. Wyraził też ubolewanie tym, że wiele bliskich mu osób dowiedziało się o jego chorobie w ten sposób. Zaznaczył, że musiał działać szybko, bo w ogłoszeniu diagnozy wyprzedziłby go jeden z tabloidów. Aktor nie zamierza przerywać kariery i z optymizmem patrzy w przyszłość. Ostatnio pojawił się w serialu "Walker", a niebawem zobaczymy go w filmie "Sidelined: The QB and Me".

"To jest rak... Jestem jednym z dwóch miliardów ludzi na całym świecie, którzy otrzymują taką diagnozę każdego roku" – czytamy w jego poście.

"Nie ma podręcznika, jak ogłaszać takie rzeczy, ale planowałem porozmawiać o tym obszernie z magazynem "People" w pewnym momencie... aby podnieść świadomość i opowiedzieć swoją historię na własnych warunkach. Ale musiałem zmienić ten plan wczesnym rankiem, kiedy poinformowano mnie, że pewien tabloid zamierza opublikować tę wiadomość" – napisał.

"Przepraszam wszystkich ludzi w moim życiu, którym planowałem powiedzieć. Nic z tego procesu nie wydarzyło się na preferowanej przeze mnie osi czasu..." – dodał.

W grudniu Van Der Beek pojawi się w programie "The Real Full Monty", który ma na celu podniesienie świadomości na temat badań nad rakiem prostaty, jąder i jelita grubego. Inspiracją dla tego przedsięwzięcia jest film "The Full Monty", a wśród uczestników znajdą się znane osobistości, takie jak Taye Diggs czy Bruno Tonioli.

