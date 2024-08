Hollywoodzki gwiazdor dał popis na zakończenie igrzysk. Widzowie byli w szoku

Niedziela była ostatnim dniem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wisienką na torcie ceremonii zakończenia był kaskaderski popis amerykańskiego aktora Toma Cruise'a. Jego zaangażowanie w wydarzenie miało wymiar symboliczny. Za cztery lata olimpiada zagości w Los Angeles.

Kaskaderski popis Toma Cruisa. Tłum oszalał

Występ Toma Cruise'a do ostatniej chwili owiany był tajemnicą. Aktor słynie z tego, że nie korzysta z dublerów i w produkcjach akcji sam wykonuje sceny kaskaderskie. W Paryżu pokazał na żywo, co potrafi.

Aktor zjechał liną z ogromnej wysokości, z dachu stadionu, na którym odbywała się ceremonia. Przejął flagę igrzysk olimpijskich od burmistrza Los Angeles Karen Bass i wskoczył na motocykl. Żegnany okrzykami tłumu, odjechał z obiektu, trzymając w ręku sztandar olimpijski.

Widzowie zobaczyli później nagrany wcześniej film, na którym Tom Cruise w rytm utworu "By The Way" Red Hot Chilli Peppers wyskoczył z samolotu i zawiesił flagę na Wzgórzach Hollywood. Kolejnym miejscem, do którego dotarł, była słynna Long Beach, na której już czekali: zespół Red Hot Chilli Peppers, Billie Eilish i Snoop Dogg.

Koniec Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Słaby występ Polaków

Najwięcej medali, bo 126, podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zdobyły Stany Zjednoczone (40 złotych, 44 srebrne i 42 brązowe). Drugie są Chiny z 91 medalami (40 złotych, 27 srebrnych, 24 brązowe). Na najniższym stopniu podium jest Japonia (20 medali złotych, 12, srebrnych, 24 brązowych).

Na kolejnych pozycjach uplasowały się Australia (18, 19, 16) oraz Francja (16, 26, 22). W czołowej "30" są też m.in. Kenia, Irlandia, Iran, Ukraina, Gruzja, Czechy i Azerbejdżan.

Polska w klasyfikacji medalowej zajęła dopiero 42. miejsce. Nasi reprezentanci zdobyli w sumie 10 medali. Jedyny, złoty, wywalczyła Aleksandra Mirosław we wspinaczce sportowej na czas. Polscy sportowcy przywiozą do kraju także 4 medale srebrne i 5 brązowych.

Jednocześnie Igrzyska w Paryżu to pod względem liczby zdobytych medali najsłabszy występ Polaków od IO w Melbourne w 1956 r., kiedy Biało-Czerwoni dziewięciokrotnie stanęli na podium i też mieli tylko jedno złoto. Trzy lata temu podczas rywalizacji w Tokio, polscy sportowcy byli w klasyfikacji medalowej na 17. pozycji.